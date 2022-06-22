Освобождена Катериновка в ЛНР

Село Катериновка в ЛНР освобождено, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров со ссылкой на информацию от бойцов спецподразделения «Ахмат».

Кадыров в соцсети «ВКонтакте» рассказал, что бойцы «Ахмата» совместно с союзными войсками освободили село. По его словам, «в результате успешной наступательной атаки на месте удалось уничтожить многих националистов и бандеровцев». Часть украинских сил смогла скрыться. «Но наши бойцы обещают быстро их настигнуть», – заверил он, выразив уверенность, что «ребята сдержат свое слово». Кадыров подчеркнул, что «день за днем наши спецподразделения улучшают свои результаты по освобождению Донбасса от националистической нечисти».

Напомним, Катериновка относится к Попаснянскому району. В мае украинские части в районе Попасной были разгромлены. В начале июня «Единая Россия» открыла центр помощи в Попасной.

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