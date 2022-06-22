Канада сочла маловероятным скорое решение по турбинам для «Северного потока»

Вряд ли проблему с турбинами для трубопровода «Северный поток» удастся решить до завершения саммита G7 26–28 июня, сообщил министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон.

Уилкинсон выразил уверенность, что эта проблема «всплывет по крайней мере в коридорах G7». Однако министр добавил, что «не рассчитывал бы» на решение проблемы до завершения саммита. Он рассказал, что в Германии очень обеспокоены уменьшением поставок газа из-за проблем с турбинами, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

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