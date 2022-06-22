 

Дала Джарерду Батлеру – Личное мнение

22.06.2022, 23:47, Разное
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Постоянные подписчицы Бузовой озаботились, что у их дивы без внятных штанишек в 36 лет нет детишек, и спросили, кто достоин зачать ей ребёнка.

Оленька наша вся гОленька, недолго думая в запрещённой и экстремистской соцсети, дала (шанс) Джерарду Батлеру:


Фото: Соцсети

Опачки. Джерарда, если что, вы видите слева.

Достоин.

Что в голове нашей чуть пьяненькой, я не знаю. Серьёзно? Именно Батлер достоин, и ты готова дать ему (шанс), чтобы зачать?

Простите, а его мы спрашивать вовсе не будем? Он-то готов, звезда ты моя публичной трансляции со стройки любви?

Беда гОленьки — нет, не в алкоголизме, если вдруг кто так подумал — а в том, что она неадекватно оценивает своё место в цепочке звёзд.

Есть голливудские звёзды с гонораром за фильм от 20 миллионов. Они собирают в прокате около миллиарда за фильм.

Есть звёзды чуть проще — их гонорары меньше. Есть ещё проще, но и у них меньше пары миллионов за фильм не выходит. Их всё равно знает весь мир.

А есть Бузова. Она тоже уникальна в своём роде. В домах культуры Ольга даёт концерты. Ни денег, ни таланта, ни голоса и ни слуха. Зато зачать она готова только от звезды категории Бэ.

Спасибо, что не замахнулась на Бреда Питта. Вот Джоли с Энистон облегчённо выдохнули.

Я так скажу: с таким подходом, Оля, ты никогда не рОдишь. Ты-то ему шанс дала, а он тебе? Вот то-то и оно, дорогая.

Но я была б не я, если бы не помогала людям. Оля, поговори с Губерниевым — хотя, кого я тут обманываю? — он тоже не согласится.

От кого зачать Бузовой? Накидайте вариантов.

Источник: Лена Миро



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