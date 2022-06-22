Мнение: Выбор

Правило «прикрываем одну катастрофу другой» сегодня навыбор предлагает два развития событий: переключение на обострение с Казахстаном и переключение на обострение с Прибалтикой (а до кучи еще и с Финляндией).

Оба варианта проявились в последнюю неделю и пока развиваются параллельно. Поводом для запуска конфликтной ситуации с теми и другими потенциальными клиентами для новой «спец-операции» стали вполне рутинные заявления и действия: Токаев уточнил, что Казахстан не станет нарушать наложенные на Россию санкции, не участвуя при этом в них напрямую. Кстати, ровно такую же позицию занимает Россия по отношению санкций, наложенных на Иран. Мало того: она умудрилась в свое время в них даже участвовать. «Вы не понимаете, это другое»©

С Литвой та же самая история — собственно Литва не вводила против России никакие санкции, она исполнила решения ЕС. Могла, конечно, и не исполнять или по крайней мере поволокитить, ссылаясь на договор о транзите, но в любом случае ее решение было техническим. И точно так же в рамках исполнения принятых решений.

Почему именно эти два конфликта стали вдруг поводом для внезапного обострения? Да потому, что литовский конфликт — это продолжение противостояния с НАТО и перевод его на более высокий уровень, а точнее — за «красную черту», после которой НАТО будет вынуждено либо отвечать, либо отказываться от ответа, демонстрируя в известной степени слабость. Конфликт с Казахстаном — это столкновение с Китаем и Турцией.

Я принципиально не интересуюсь так называемой «борьбой Башен», так как разница между ними — как между коровьим и свиным навозом. Разная консистенция и разный запах, но дерьмо остается дерьмом. В данном случае выбор между двумя конфликтами также будет определяться борьбой кремлевских группировок, между которыми есть единственный консенсус — с украинской «жопой» сделать уже ничего невозможно, поэтому давайте начнем другую. Вот какую другую — за это и идет драка под ковром.

Кстати, совсем необязательно, что в конечном итоге выбор будет сделан в пользу Прибалтики или Казахстана. Может возникнуть другая идея — в конце концов, есть еще и «пятая колонна», которую нужно ликвидировать, а значит — новый сеанс внутреннего террора. Может быть внешняя агрессия против кого-то другого — Молдавии, к примеру.

Неважно. Важно то, что остановиться они уже не в состоянии. Это как езда на мотоцикле: остановился — упал.

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