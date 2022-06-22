Мнение: Секс-скандал в СССР, пропаганда китайской мечты и пиар «Зулейхи»

1. Российская интеллигенция бережно проносит свои традиции сквозь века и эпохи. Вот, к примеру, характерный эпизод советских времён, который с тем же успехом мог бы произойти и в прошлом году, и при Александре II (ссылка):



На даче писателя и драматурга Константина Кривошеина в подмосковной Валентиновке был устроен «бордель» («подпольный притон»), куда завлекали студенток философско-филологических потоков и девушек из балетных и театральных училищ. Такая практика существовала не один год.



Посетители дачи использовали свою зашифрованную терминологию. «Диссертация» обозначала девушку, «защитить диссертацию» — совратить девушку, «написать рецензию» — продать её секс-услуги.



Разоблачение началось с анонимного письма матери одной из девушек, адресованного самому Первому секретарю ЦК КПСС Н. С. Хрущёву. Хрущёв дал команду расследовать дело. В прокуратуре была обнаружена ещё одна жалоба «от матери», но уже не анонимная, а от Зинаиды Петровны Лобзиковой, инструктора по культуре исполкома Пролетарского района Москвы. Она просила спасти дочь Алину, студентку балетного училища, из подпольного притона литератора Константина Кривошеина.



Кривошеин познакомился с дочерью Зинаиды Лобзиковой, назвавшись поклонником, пел дифирамбы её балетному дару и пообещал карьеру в Большом театре, при этом намекал на знакомство с министром культуры. Знакомство с министром состоялось, но вскоре Александров передал Алину Еголину, пообещав, что «она уже в труппе Большого». Девушка была в состоянии психического расстройства, её силой удерживали на даче, пока мать не разыскала её там. После этого на Зинаиду Лобзикову совершили нападение, и через пару недель она скончалась в больнице.



Фигуранты дела получили название «гладиаторы» после следующего (возможно, легендарного) эпизода. Академика и министра культуры Георгия Александрова и его соратников вызвали на заседание бюро Московского горкома, куда приехал даже Никита Сергеевич Хрущёв. Хрущёв долго кричал на провинившихся, а потом поинтересовался у Александра Еголина: «Ну Александров-то мужик молодой, я понимаю. А ты-то в твои годы зачем туда полез?» В ответ на это Еголин попытался оправдаться следующими словами: «Так я ничего, я только гладил…».

Преступники отделались лёгким испугом — они так и остались в номенклатурной обойме, занимая те или иные высокие должности. Посадили только одного из них, но уже за другую грязную историю, за подпольную торговлю антиквариатом.

2. В 1976 году страшное землетрясение разрушило китайский город Таншань, погибло более 300 тысяч человек. Это было второе по количеству жертв землетрясение в истории — первое тоже было в Китае, в 1556 году.



Про Таншаньское землетрясение сняли несколько фильмов, в том числе мелодраму «Землетрясение» (2010), о проблеме отцов и детей. Довольно увлекательно, посмотрел с интересом.



В фильме действие идёт фрагментами — сначала 1976 год, потом те же люди через 10 лет, потом ещё через 10 лет и, наконец, уже в 2008. На заднем фоне семейной истории Китай постепенно превращается из полусельской страны велосипедистов в современную, технологически продвинутую державу. Даже меня, иностранца, метаморфоза Китая весьма впечатлила.

Ещё зрителям между делом показали, что китайская мечта реальна даже в том случае, если ты начинаешь с точки ниже нуля: без денег, без образования, с прочими серьёзными проблемами. Усердно работай, и всё будет в порядке.



Нашим режиссёрам стоит брать с китайцев пример. Очень грамотная пропаганда… если, конечно, это и вправду пропаганда, а не естественное развитие сюжета, на которое мысли о партии никак не повлияли.

3. Ещё забавное о методах нашей творческой интеллигенции (ссылка):

…да и по странному стечению обстоятельств каждый второй выступающий нет-нет да и скажет, мол, читаю Яхину, отличные книги. Таким образом «Детей моих» отрекламировал и Мединский, у которого книга лежит на прикроватной тумбочке, и Вениамин Смехов, получавший на Красной площади какую-то награду, и многие другие.



Ничего не хочу сказать, может, выступающие были честны. Может быть, и правда прочитали и вдохновились. Когда при мне превозносят Яхину, я хвалю и умиляюсь. Но, хваля и умиляясь, не могу не вспомнить об одном авторе, издающемся в том же издательстве. Как возмущенно рассказывал этот автор в частной беседе, одним из условий поездки на зарубежную книжную ярмарку было — пиарить перед журналистами «Зулейху» и на вопросы, «что посоветуете почитать», — со всей дури советовать Яхину. «И это притом, что я ее никогда не читал и после такого даже и не подумаю», — рассказывал мне этот писатель…

Ритуально добавлю, что хоть «Зулейха» и является крайне сомнительным проектом, но переселения и раскулачивания — исторический эпизод, одна из мрачнейших страниц российской истории.



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