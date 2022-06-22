Мельник обещал извиниться перед Шольцем за «ливерную колбасу»

Посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил, что лично извинится перед Олафом Шольцем за то, что назвал канцлера Германии «ливерной колбасой».

По словам Мельника, он, «разумеется», сожалеет о своем высказывании. Посол признал, что его слова были «неуместными с дипломатической точки зрения». «Я перед ним лично извинюсь», – приводит слова Мельника ТАСС со ссылкой на Spiegel.

Как сообщил Мельник, оскорбление в адрес Шольца вызвало негативную реакцию у украинских властей: «Моего президента это не развеселило». Мельник уточнил, что лично с главой украинского государства Владимиром Зеленским об этом не говорил, но состоялся разговор с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Напомним, власти Украины в апреле отказались принимать в Киеве президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, упрекнув его в тесных связях с Россией. После этого ехать на Украину отказался Шольц. Мельник, который и прежде позволял себе скандальные высказывания, в ответ сравнил канцлера с «обиженной ливерной колбасой». Тогда приносить извинения Мельник отказался. Сам Шольц признался, что словами украинского дипломата не обижен. После скандала Зеленский пригласил Штайнмайера в Киев. В июне Шольц вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги посетил Киев.

—