 

Мельник обещал извиниться перед Шольцем за «ливерную колбасу»

22.06.2022, 22:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Подписаться в Patreon

Посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил, что лично извинится перед Олафом Шольцем за то, что назвал канцлера Германии «ливерной колбасой».

По словам Мельника, он, «разумеется», сожалеет о своем высказывании. Посол признал, что его слова были «неуместными с дипломатической точки зрения». «Я перед ним лично извинюсь», – приводит слова Мельника ТАСС со ссылкой на Spiegel.

Как сообщил Мельник, оскорбление в адрес Шольца вызвало негативную реакцию у украинских властей: «Моего президента это не развеселило». Мельник уточнил, что лично с главой украинского государства Владимиром Зеленским об этом не говорил, но состоялся разговор с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Напомним, власти Украины в апреле отказались принимать в Киеве президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, упрекнув его в тесных связях с Россией. После этого ехать на Украину отказался Шольц. Мельник, который и прежде позволял себе скандальные высказывания, в ответ сравнил канцлера с «обиженной ливерной колбасой». Тогда приносить извинения Мельник отказался. Сам Шольц признался, что словами украинского дипломата не обижен. После скандала Зеленский пригласил Штайнмайера в Киев. В июне Шольц вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги посетил Киев.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.10.20 / Дипломат Кшиштоф Краевский может стать послом Польши в России

18.01.21 / По Донбассу Путин хочет договариваться с украинскими олигархами – российский публицист Эггерт

04.01.22 / Украинский ведущий из Ливана Салем рассказал, что делает, когда поклонницы присылают ему обнаженные фото

15.02.22 / 5,5 тыс. дорог, 750 км железнодорожных путей, новые взлетно-посадочные полосы. Кубраков рассказал о “Большом строительстве” в 2022 году

11.09.20 / Трамп заявил о существовании у США “невероятного” вооружения, о котором никто не знает

28.07.20 / Кучма ушел из контактной группы в Минске – Офис президента

20.09.20 / Трамп похвастался прекращением Сербией и Косово «массовых убийств»

19.03.21 / Главы Берлина и Баварии призвали ускорить одобрение «Спутника V»

24.12.20 / Топ-менеджер Intel приветствует конкуренцию с AMD и ARM

02.09.20 / Экс-партнер Фургала заключил досудебное соглашение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика