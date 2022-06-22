 

Колонии в Башкирии понадобился «водный банан»

22.06.2022, 22:30, Новости дня
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На электронной площадке для госзакупок размещено объявление о том, что исправительная колония №7 в Башкирии объявила тендер на закупку «водного банана буксируемого».

Объявление разместили 22 июня, заявки можно подавать до 23 июня, цена шестиместного надувного «банана» (размерами 3,9 м х 2,4 м х 0,75 м) не должна превышать 132,9 тыс. рублей. Кроме того, в комплекте с «бананом» должны быть электрический и механический насосы, паспорт, чехол, оболочка, образцы материала для ремонта. Гарантия на швы – как минимум год, материал – ПВХ плотностью 700–850 г на кв. м. Крайний срок поставки – 12 июля, пишет РБК. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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