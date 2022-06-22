 

Джонсон заявил об «усталости» в мире от темы Украины, но это фейк

22.06.2022, 21:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Подписаться в Patreon

Поддержка Украины должна продолжаться, несмотря на угрозу усталости от конфликта в этой стране, сообщил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон в интервью ряду европейских газет.

«В мире есть угроза усталости от украинского конфликта. Рост цен на энергетику и продукты, растущая инфляция – все это сказывается на стойкости людей», – передает ТАСС его слова со ссылкой на публикацию Deutsche Allgemeine Zeitung.

При этом премьер заявил, что Запад «продолжит помогать украинцам», но не может «навязать свои взгляды», потому что жители страны сами должны решать, «что они хотят делать» в сложившейся ситуации.

Джонсон ранее уже заявлял об «усталости» от украинского конфликта. Тогда он отметил, что партнерам Киева необходимо демонстрировать, что Украина может победить и победит.

Ранее Борис Джонсон заявил, что Украине не следует «отдавать свои территории в обмен на мир», а украинская территория должна быть восстановлена в рамках границ «до 24 февраля».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.02.22 / Welt – ЕС строит планы по эвакуации своих граждан с Украины на случай войны с Россией

07.05.22 / Посольство США призвало американцев избегать собраний в Москве 9 мая

09.11.20 / МАУ отменила рейсы из Харькова и Львова в Израиль

20.09.20 / Помпео заявил о восстановлении санкций ООН против Ирана

15.01.21 / Генпрокурор Вашингтона собрался допросить сына Трампа

18.08.21 / В Днепре подростки не могли спуститься с заброшенного здания, одной девочке стало плохо – ГСЧС

23.12.21 / Как 43-летняя Ани Лорак с огромным декольте выглядит в своем и чужом Instagram. Фото

16.08.20 / Лукашенко поручил силовикам не допустить “живой цепи” протестующих от Вильнюса до Киева

27.10.20 / У президента ФИФА выявили коронавирус

29.11.20 / Песков пожелал, чтобы 2021 год стал «не таким, как 2020-й»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика