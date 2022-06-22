Джонсон заявил об «усталости» в мире от темы Украины, но это фейк

Поддержка Украины должна продолжаться, несмотря на угрозу усталости от конфликта в этой стране, сообщил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон в интервью ряду европейских газет.

«В мире есть угроза усталости от украинского конфликта. Рост цен на энергетику и продукты, растущая инфляция – все это сказывается на стойкости людей», – передает ТАСС его слова со ссылкой на публикацию Deutsche Allgemeine Zeitung.

При этом премьер заявил, что Запад «продолжит помогать украинцам», но не может «навязать свои взгляды», потому что жители страны сами должны решать, «что они хотят делать» в сложившейся ситуации.

Джонсон ранее уже заявлял об «усталости» от украинского конфликта. Тогда он отметил, что партнерам Киева необходимо демонстрировать, что Украина может победить и победит.

Ранее Борис Джонсон заявил, что Украине не следует «отдавать свои территории в обмен на мир», а украинская территория должна быть восстановлена в рамках границ «до 24 февраля».

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