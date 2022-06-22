В Сочи атмосферный вихрь разрушил здание кафе
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В Сочи образовался атмосферный вихрь, который привел к частичному разрушению здания кафе, располагающегося на пирсе, сообщили в управлении МЧС по Краснодарскому краю.
Инцидент произошел на пляже в поселке Лазаревское. По данным ведомства, в результате ЧП никто из туристов и местных жителей не пострадал, сообщается на сайте пресс-службы управления МЧС по Краснодарскому краю.
Ранее сообщалось, что удар молнии получили три самолета, летевших в Сочи.
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