В Сочи атмосферный вихрь разрушил здание кафе

В Сочи образовался атмосферный вихрь, который привел к частичному разрушению здания кафе, располагающегося на пирсе, сообщили в управлении МЧС по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел на пляже в поселке Лазаревское. По данным ведомства, в результате ЧП никто из туристов и местных жителей не пострадал, сообщается на сайте пресс-службы управления МЧС по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, что удар молнии получили три самолета, летевших в Сочи.

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