Экстремально короткая, дреды и афроволосы: пять причесок, с помощью которых парней не заинтересовать

Красивые и ухоженные волосы не только подчеркивают красоту женщины, но и раскрывают характер. Также они могут быть «приманкой» для представителей противоположного пола. Но есть некоторые прически, которые не только не привлекают, но даже отчасти отпугивают парней. Прежде чем отправиться в салон, обратите внимание на 5 вариантов, которые могут заставить сильный пол держаться от вас подальше.

Пучок на затылке

Помимо того, что эта прическа проста и быстра, для большинства женщин она может стать самым действенным способом пережить неудачные дни. Однако дело в том, что большинству парней такой стиль не нравится. Также имейте в виду, что не стоит носить такой пучок каждый день, потому что это плохо сказывается на здоровье ваших волос.

Экстремально короткая прическа

Большинство женщин до сих пор не решается выбрать эту экстремальную прическу. Причины, по которым дамы делают это — болезнь, социальный протест или усталость от длинных волос. Такая прическа не означает, что вы некрасивы, просто она выглядит излишне «мужественной», поэтому большинству парней будет некомфортно рядом с вами.

Очень длинные волосы

В основном парни предпочитают девушек с женственной внешностью. Женщина с длинными волосами определенно привлечет их взгляд, но не переусердствуйте. Слишком длинные волосы немного пугают парней. Самый разумный выбор — локоны до талии. И подстригайте кончики регулярно, чтобы ваши волосы всегда выглядели свежими.

Дреды

Парни с дредами когда-то выглядели очень круто, особенно в пору различных летних фестивалей. К сожалению, для ношения женщинами такая прическа не подходит. Причина в том, что дреды создают впечатление, что человек вовсе не ухаживает за своими волосами. А большинству парней нравятся девушки, которые обращают внимание на свою внешность, и дреды в данном случае точно не привлекут их.

Афро

Если вы родились с такими волосами, будьте благодарны природе. Но за такой прической нужно правильно ухаживать, чтобы она выглядела красивой. Вот только некоторым парням очень не нравятся девушки с афроволосами. Эта прическа выглядит слишком неряшливо. Что ж, если у вас такие натуральные волосы, позаботьтесь о них и докажите, что и афро может выглядеть очаровательно.

Какую бы прическу вы не выбрали, волосы должны быть ухоженными и здоровыми. Тогда парни точно проявят к вам заинтересованность. В противном случае ваша прическа отпугнет их, что, как следствие, понизит вашу самооценку. Конечно, для длительных отношений важнее ваши личностные качества, но при первом знакомстве нужно выглядеть привлекательно, чтобы мужчина захотел продолжить общение.