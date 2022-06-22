Пентагон нашёл, что противопоставить китайским ракетам – американских кадетов учат квир-теории — Fox News

В то время как КНР наращивает свою военную мощь, Вооружённые силы США внедряют «гендерно инклюзивный» язык и учат белых военнослужащих чувствовать вину перед темнокожими, передаёт Fox News. Как отмечает Том Фиттон из Judicial Watch, в Военной академии в Вест-Пойнте кадетам преподают критическую расовую теорию и квир-теорию. По словам Фиттона, американские вооружённые силы надо срочно спасать, пока администрация Байдена не разрушила их изнутри.

Вот новость, которая вас приободрит. Китай занят испытанием гиперзвуковых ракет, которые могут поразить кого угодно на планете, не будучи замеченными. Но Вооружённые силы США не дремлют, они принимают вызов. Самые мощные вооружённые силы в мире! Вот обучающее видео от байденовского Пентагона. Оно было опубликовано ВМС США и попало к The Washington Free Beacon.

МУЖЧИНА: Привет! Меня зовут Джонни, и я использую местоимения «он», «его».

ЖЕНЩИНА: Привет! А я Канчи, и я использую местоимения «она» и «её».

МУЖЧИНА: И мы собираемся поговорить о местоимениях.

ЖЕНЩИНА: Что такое местоимение? Местоимение — это то, как мы себя называем, наряду с именем. И ещё это то, как люди называют нас в разговоре.

МУЖЧИНА: Использование правильных местоимений — очень простой способ поддержать чьё-то самовосприятие. Это сигнал принятия и уважения…

Очень хорошо для этого использовать инклюзивный язык. Вместо того чтобы сказать: «Привет, ребята!» — можно сказать: «Привет, все!» или «Привет, команда!»

Итак, это американский военный флот при Джо Байдене. Почему бы не внести полную ясность, не перейти к самой сути? Мы сдаёмся! Мы совершенно неспособны вести взрослую войну против взрослой страны вроде Китая. Или против «Талибана»*, если уж на то пошло. Мы сдаёмся! Будем обсуждать местоимения.

Том Фиттон — президент Judicial Watch. Недавно ему в руки попали слайды, из которых ясно, что в Вест-Пойнте по-прежнему учат критической расовой теории, расизму. И ещё как! Сегодня он с нами на связи. Спасибо, что нашли для нас время, Том. Расскажите нам, что происходит в Вест-Пойнте.

ТОМ ФИТТОН, президент Judicial Watch: Мы подавали иск, чтобы заполучить эти документы. Они требуют или навязывают тамошним кадетам обучение критической расовой теории. В Вест-Пойнте готовят наше будущее офицерство.

И им говорят, что, согласно критической расовой теории, белизна имеет множество отрицательных характеристик. Утверждается, что темнокожие сегодня по-прежнему что-то вроде рабов. И ещё им навязывается квир-теория, двоюродная сестра марксистской критической расовой теории.

Таким образом, наши вооружённые силы подрывают изнутри! Это такой марксистский революционный язык, от которого наши вооружённые силы должны были защищать нашу страну во время холодной войны. А теперь это внутри!

Это делает байденовское министерство обороны. Потому что, если помните, Трамп пытался это притормозить. А теперь это сила, которая движет байденовской администрацией. И наших военных притесняют.

Как вы отметили, сенаторы контролируют наше оружие, но при этом игнорируют притеснение наших кадетов в Вест-Пойнте расистскими теориями. Когда приходит белый кадет и ему говорят, что он плохой человек из-за своего цвета кожи, или когда темнокожим говорят, что из-за своего цвета кожи они угнетённые, это расизм. И, откровенно говоря, это запрещено законом.

Нужна операция по спасению наших вооружённых сил от этого «прогрессивного» сумасшествия.

Да, это могли бы начать республиканцы вроде (конгрессмены США. — ИноТВ) Дэна Креншо, которые утверждают, что им небезразличны вооружённые силы, но продолжают финансировать всё это, не исправляя ситуацию. Это, конечно же, уничтожает самые могущественные вооружённые силы в мире. Том Фиттон, спасибо, что освещаете эту тему.

ТОМ ФИТТОН: Всегда пожалуйста.



Дата выхода в эфир 21 июня 2022 года.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.