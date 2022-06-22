Российские зрители увидят «Аватар-2» первыми в мире

Благодаря слаженной совместной работе сразу нескольких министерств и ведомств у российских кинотеатров появился шанс не только пережить тяжёлый кризис, в котором они оказались в связи с санкциями, но и показать хороший рост уже в этом году. Ожидается, что наши зрители первыми в мире увидят ленту «Аватар-2».

Министр культуры Ольга Любимова с трудом сдерживала эмоции во время пресс-конференции. Она назвала эту новость «долгожданной не только для кинотеатров, но и для миллионов зрителей».

– Служба внешней разведки России выполнила беспрецедентный по сложности заказ от Минкульта и Фонда кино и в кратчайшие сроки смогла буквально выцарапать предварительную версию самого ожидаемого фильма десятилетия «Аватар-2». Я вчера лично пролистала его и скажу вам, что это неожиданно крепкая, достойная работа, несмотря даже на артефакты сжатия кодека Xvid, – сказала министр.

Как объяснила Ольга Любимова, в данный момент идёт кропотливая работа по адаптации сценария под текущее российское законодательство. Для этого призваны лучшие сценаристы России, в том числе Олег Маловичко и знаменитые братья Куликовы. Авторы буквально поселились на Мосфильме, где доводят до идеала текст Джеймса Кэмерона и Джоша Фридмана. В соответствии с их правками фильм будет доснят и скорректирован.

Производством недостающих и новых сцен займутся сразу два лидера российской киноиндустрии – компании «ТриТэ» и «Большое кино». Актёрский состав держится в секрете. В российских кинотеатрах фильм «Аватар: Путь воды» появится ориентировочно 4 ноября 2022 года – на месяц раньше мировой премьеры.

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