Евгений Пригожин призвал антироссийских журналистов поехать в Донбасс

Отвечая на журналистский запрос издания URA.RU, предприниматель пояснил, что считает публикации “Фонтанки” “криворожими расследованиями”, призванными, в первую очередь, дискредитировать патриотическую деятельность в стране. При этом он подтвердил, что действительно отдал одно из заведений патриотической организации.

“Правда ли я отдал его сейчас под “Киберфронт”? Абсолютно верно. Это классные ребята, как и “Город перемен”, Медиахолдинг “Патриот” и другие патриотические организации, которые помогают своей Родине победить нацистов и одержать победу в великой войне XXI века, войне России со злом, и также очистить свой город от скверны”, — передает слова Пригожина пресс-служба “Конкорда”.

Он добавил, что “Фонтанка” уже не раз публиковала дискредитирующие материалы о России, президенте страны, “ЧВК Вагнера” и Минобороны.

“Большой вопрос, не платило ли ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) деньги “Фонтанке” для того, чтобы дискредитировать русских патриотов, которые и тогда и сейчас находятся на защите интересов нашей Матери-Родины”, – заявил Пригожин.

Он также выразил негодование по поводу того, что подобные вопросы слишком медленно изучаются правоохранительными органами. Бизнесмен считает, что по перемещениям таких журналистов, как Денис Коротков или признанный иноагентом Александр Невзоров* можно отслеживать расположение антироссийских центров влияния. Он подчеркнул, что если против России действует иностранец, это еще можно понять.

“Задача Америки – уничтожить Россию, задача Европы – ослабить. Желание Навального (включен в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга) было получить власть за западные деньги”, – добавил бизнесмен.

По его словам, нет ничего хуже и омерзительнее предателей своей страны. “Фонтанку”, “Новую газету” и “Эхо Москвы” предприниматель назвал “треугольником антироссийской пропаганды”.

Вместо того, чтоб заниматься антироссийской деятельностью, бизнесмен порекомендовал журналистам съездить в Донбасс. При этом Пригожин отметил, что после принятия соответствующих законов интенсивность и градус антироссийских публикаций заметно снизились.

Ранее издание “Фонтанка” опубликовало статью под названием “Вассерман и песни под гитару. Как “Киберфронт” вышел из сети — в ресторан Пригожина”. В публикации утверждалось, что бизнесмен открыл в одном из своих ресторанов дискуссионный клуб, где патриоты “угощаются завистью Байдена” и обсуждают “украинские фейки”.

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