 

Вернувшаяся в Москву из Риги Рынска призвала приструнить сторонников России в Латвии

22.06.2022, 19:40, Новости дня
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Блогер Божена Рынска после возвращения из Латвии рассказала, как на нее в Риге напал таксист, с которым они повздорили из-за спецоперации РФ на Украине.

Рынска написала в своем Facebook (компания Meta признана экстремистской в России), что несколько дней назад, находясь в Латвии, она вызвала такси и спросила у водителя, дошел ли ее платеж, так как ее выпущенную в Белоруссии карту периодически блокируют.

После этого она вступила в полемику с ним о блокировании российских счетов и карт в Европе. «Мне интересно мнение европейцев, я доброжелательна к латвийским таксистам, так как большинство из них невероятно приятные и культурные люди», – объяснила она свое желание поговорить.

После того, как она высказала свое мнение, поддерживающий спецоперацию РФ в Украине шофер, по ее словам, «начал плеваться слюнями и кричать». «Шофер орал, захлебываясь ненавистью, что «Россия дойдет до Киева». «Я схватила его за футболку, тряханула и потребовала извиниться за оскорбление», – написала Божена. В ответ на это водитель, по ее словам, «прицельно ударил меня по носу, разбил мне губу и нос».

Блогер написала, что затем она вышла из машины и написала заявление в полицию.

Ранее газета ВЗГЛЯД анализировала, как относятся к РФ в разных странах Европы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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