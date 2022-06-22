 

Парламент Болгарии проголосовал за вотум недоверия правительству

22.06.2022, 19:40, Новости дня
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Народное собрание Болгарии проголосовало в среду за вотум недоверия коалиционному правительству страны во главе с премьер-министром Кирилом Петковым, информирует Болгарское национальное телевидение (БНТ).

За вотум недоверия проголосовали 123 депутата, против – 116. Согласно законодательству, для одобрения инициативы было достаточно голосов 121 парламентария.

Вотум недоверия правительству выдвинули депутаты оппозиционной партии ГЕРБ во главе с бывшим премьер-министром Бойко Борисовым. Позже к ним присоединились партии «Возрождение», «Есть такой народ» и «Движение за права и свободы» (ДПС), передает РИА «Новости».

Оппозиция недовольна финансовым и экономическим курсом правительства, а также его политикой в отношении Северной Македонии.

После вотума парламентская коалиция «Продолжаем перемены» во главе с премьером Кирилом Петковым должна получить мандат на новую попытку сформировать совет министров. Или получить мандат может партия ГЕРБ.

В Болгарии в 2021 году три раза проходили досрочные парламентские выборы из-за невозможности сформировать правительство по их итогам. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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