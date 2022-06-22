В российские регионы направят более 1100 единиц нового общественного транспорта

В 21 городскую агломерацию поступит 1161 единица нового общественного транспорта. На эти цели из федерального бюджета будет направлено порядка 10 млрд рублей, благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в 2022-2024 годах, сообщила пресс-служба Минтранса.

В рамках нацпроекта большое внимание уделяется не только приведению в нормативное состояние дорожной сети страны, но и обновлению общественного транспорта. Очень важно, чтобы подвижной состав был комфортным и современным, ведь от этого зависит безопасность пассажиров. В ближайшие три года регионы получат 934 автобуса, 200 троллейбусов и 27 трамваев, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Новый транспорт будет поставлен в Новосибирскую, Тульскую, Омскую, Волгоградскую, Челябинскую, Чебоксарскую, Нижегородскую, Пермскую, Сочинскую, Курскую, Оренбургскую, Петрозаводскую, Уфимскую, Брянскую, Астраханскую, Улан-Удэнскую, Саратовскую, Томскую, Ижевскую, Владивостокскую и Рязанскую городские агломерации.

Перечень регионов, в которых будет обновлен подвижной состав, утвердил Минтранс РФ по итогам конкурсного отбора. Всего поступили заявки от 44 регионов. При их рассмотрении комиссия оценивала уровень развития общественного транспорта в городах. Критериями отбора стали наличие бесконтактных систем оплаты проезда, организация выделенных полос для движения общественного транспорта, наличие утвержденных документов транспортного планирования, соблюдение расписания и ряд других показателей.

Оператором программы поставок общественного транспорта в рамках национального проекта является АО «Государственная транспортная лизинговая компания». Подвижной состав будет приобретаться с существенной скидкой с применением механизма льготного лизинга.

Весь транспорт, поступающий в города по нацпроекту, оборудован в соответствии с современными требованиями и обеспечивает комфортную и безопасную перевозку пассажиров. Он учитывает потребности граждан с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных групп населения: обладает низким полом и откидными аппарелями. Кроме того, весь транспорт, поступающий в регионы по нацпроекту – экологичный.

Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в 2020-2021 годах в регионы уже поставлено 1131 единица новых автобусов, троллейбусов и трамваев.

Дополнительно для масштабирования мероприятий по обновлению подвижного состава в настоящее время прорабатывается инвестиционный проект, предусматривающий привлечение средств ФНБ в размере 44 млрд рублей. Реализация инвестпроекта позволит в 2022–2024 годах поставить в регионы на условиях некоммерческого лизинга 2654 транспортных средства.

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