 

Скандалы: Олег Митволь готов возместить ущерб по делу о хищении более 900 млн рублей

22.06.2022, 19:05, Разное
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Бывший замглавы Росприроднадзора и экс-префект Северного административного округа Москвы заключил досудебное соглашение по делу о хищении в особо крупном размере

Как заявил его адвокат, экс-чиновник готов возместить ущерб. Об этом сообщает пресс-служба Красноярского краевого суда. Митволь проходит по делу о хищении 975,2 млн рублей при строительстве метро в Красноярске. В частности, его обвиняют в фальсификации проектной документации для строительства. Экс-замглавы Росприроднадзора был арестован 10 июня, и находится под стражей до 24 июля. Как сообщалось ранее, его задержали 8 июня в аэропорту Внуково при попытке вылететь в Дубай, после чего доставили в Красноярск для дальнейших разбирательств.

Сегодня Красноярский краевой суд рассмотрел обращение адвоката Митволя о пересмотре меры пресечения. Он заявил, что подзащитный заключил досудебное соглашение.

«На судебном заседании адвокат Митволя просил смягчить своему подзащитному меру пресечения, ссылаясь на то, что Митволь заключил досудебное соглашение, что у него на попечении находятся мама- инвалид, малолетняя дочь и неработающая жена, а также Митволь готов в добровольном порядке возместить ущерб», — говорится в заявлении пресс-службы суда.

Адвокат также предоставил личные поручительства депутатов Госдумы Александра Хинштейна и Олега Савченко. 10 июня Хинштейна заявил, что Митволь признал вину, заключил досудебное соглашение и сотрудничает со следствием.

Во время заседания прокурор настаивал на сохранении меры пресечения, мотивируя свою позицию тем, что экс-чиновник был задержан в аэропорту, пытаясь покинуть страну, и может повторить попытку. Гособвинение указало на тяжесть преступления и ущерб бюджету.

«Красноярский краевой суд, рассмотрев предоставленные материалы, и выслушав стороны, постановил оставить постановление Центрального районного суда г. Красноярска без изменения, а апелляционные жалобы адвокатов Митволя без удовлетворения», — говорится в публикации.

Оригинал материала: “Новые Известия”



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