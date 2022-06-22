 

Автогигант Stellantis официально представил новый кроссовер PEUGEOT 408 2023 года

22.06.2022, 18:55, Разное
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Компания Stellantis сообщила о выходе новой версии модели Peugeot 408.

Данный экземпляр существенно отличается от предшественника, так как кузов напоминает современные кроссоверы. Новый Peugeot 408 стал более динамичным, что прослеживается в форме фонарей, решетке радиатора и увеличенных колесных дисках. Эксперты констатировали улучшение аэродинамических параметров транспортного средства. В салоне установлена цифровая приборная панель и увеличенный дисплей мультимедийного комплекса.

Покупателям предложены три версии силовых агрегатов. Бензиновый Peugeot 408 получил 130-сильный двигатель. Также в продаже доступны версии с гибридной системой с мощностью от 180 до 225 л.с. Начало продаж запланировано на следующий год.



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