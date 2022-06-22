Пресс-служба Смольного поставила Беглова в неловкое положение акцией с «патриотической футболкой»

Губернатор Петербурга Александр Беглов вновь попал в неловкую ситуацию. Когда он вышел с территории Пискаревского кладбища после участия в церемонии по случаю Дня памяти и скорби (день начала Великой Отечественной войны), к нему подошел молодой человек, представившийся молодым дизайнером Дмитрием Назаровым. Он попытался заинтересовать губернатора идеей развития бренда патриотической одежды с символами Z и V. Видео общения Белова и Назарова опубликовал Telegram-канал «Фонтанки». В СМИ уже назвали неловкую встречу градоначальника с «дизайнером Назаровым» провалом очередной пиар-акции от пресс-службы Смольного.

Отметим, что «рекламируемый» Назаровым логотип, как отметили некоторые спутники градоначальника, сильно смахивает на эмблему французского дома моды Louis Vuitton, который производит предметы роскоши. Однако, конечно, производство патриотичных футболок от молодого дизайнера не имеет отношения к западному модному дому. При этом, как заметили журналисты, патриотические футболки и кепки с символами борьбы с нацизмом на Украине продаются в регионах РФ с марта этого года, так что идея вовсе не нова. Тем более странно, что пресс-служба устроила пиар-представление на основе разговора Назарова с Бегловым об этой не самой новаторской бизнес-идее.

Впрочем, ничего удивительного в ситуации нет: давно известно, что Беглову не удается идти в ногу со временем и оперативно подхватывать свежие тенденции. От этого страдает, в том числе, и петербургский бизнес.