 

Американский генерал призвал приостановить членство Литвы в НАТО

22.06.2022, 18:22, Разное
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Бригадный генерал армии США Роберт Джефферсон в эфире телеканала BBC предложил временно ограничить права Литвы в рамках НАТО.

В противном случае позиция Вильнюса по транзиту грузов в Калининградскую область может привести к полномасштабному конфликту между Североатлантическим Альянсом и Россией.

Война в УкраинеДжефферсон заявил, будто Литва «провоцирует Москву» и ставит её в такую ситуацию, в которой «даже обычная, неагрессивная страна задумалась бы о силовом решении вопроса».

– Не надо тешить себя иллюзиями, что русские слабы. Я, как кадровый военный, который провёл немало сложнейших кампаний в симуляторах и играх, могу отметить силу русских солдат и оружия, – сказал Джефферсон в эфире Montana Star.

В ближайшее время Верховный совет НАТО соберётся на экстренное заседание и даст оценку последним действиям Вильнюса. Согласно информации европейских СМИ, с высокой долей вероятности Литве будет рекомендовано прекратить блокаду Калининградской области. В случае отказа республика может лишиться гарантий безопасности.

Как отмечают европейские эксперты из Болгарии, Венгрии и Франции, в скором времени Литва также рискует утратить статус члена ЕС. Согласно Лиссабонскому договору, членство любой страны в Евросоюзе может быть приостановлено в случае совершения действий, которые могут нанести ущерб другим членам содружества.

– Последние недружественные действия Вильнюса могут привести не просто к экономическим потерям, а к масштабной войне. Это непродуманное хулиганство, – написал в своём «Живом Журнале» главный редактор авторитетной французской газеты L’Humanité Шарль Латэн.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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