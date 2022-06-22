 

Эксперты спрогнозировали усиление роли общественных штабов на предстоящих выборах

22.06.2022, 18:16, Новости дня
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Регионы начали открывать общественные штабы (ОШ) по наблюдению за сентябрьскими выборами. В этом году роль штабов возрастет – они будут готовить наблюдателей, которые будут направляться не только в участковые, но и в территориальные и окружные комиссии, сообщила пресс-служба Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ).

Как рассказали региональные эксперты НОМ, в нескольких регионах общественные штабы уже начали работать. В Приморском крае, Пензенской и Омской областях ОШ провели установочные заседания и начали формировать первые планы работы, говорится в сообщении на сайте НОМ.

Как отметил председатель заседании Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев, «институт общественного контроля за выборами развивается и совершенствуется, свою важную роль в этом процессе играет возможность открытого диалога между участниками избирательного процесса и независимыми общественными институтами на площадке Координационного совета». «В регионах такими независимыми площадками становятся общественные штабы по контролю и наблюдению на выборах», – отметил Григорьев.

Напомним, с 2020 года общественные штабы организуются в регионах для независимого контроля за всеми этапами избирательных кампаний: начиная от выдвижения и до подведения официальных итогов. В состав штабов входят представители крупных общественных и некоммерческих организаций региона, электоральные эксперты, юристы, политологи, социологи, лидеры общественного мнения и представители СМИ.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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