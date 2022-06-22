Хуснуллин озвучил планы развития Мариуполя и «Азовстали»

Развитие освобожденного города Мариуполь до 2035 года предполагает численность населения там до 500 тыс. человек, сообщил российский вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Мы на сегодняшний день рассмотрели сценарное развитие Мариуполя, видим его в перспективе до 2035 года с количеством жителей порядка 500 тыс.», – сообщил Хуснуллин в эфире «России 24», передает РИА «Новости».

Он добавил, что сейчас стоит вопрос о том, что нужно сделать с мариупольским предприятием «Азовсталь».

«Склоняемся к мнению, что «Азовсталь» останавливать не нужно – это 12 тысяч работающих», – отметил вице-премьер

Также изучается вопрос об усилении портовых мощностей, развитии туризма, создании рекреационных зон и рассматриваются возможные виды бизнеса, которые могут работать в Мариуполе.

Хуснуллин отметил, что сейчас практически все здания обследованы. Затраты и объемы будут достаточно большие.

«Мы понимаем по каждому зданию, что нужно ремонтировать, что сносить, что строить новое, уже строители активно зашли. Мы строим больницу, восстанавливаем сети, строим жилые микрорайоны. В течение месяца мы основные параметры мастер-плана утвердим и уже будем его <…> [публиковать]», – приводит его слова ТАСС.

Во вторник мариупольский порт покинуло первое иностранное судно, оно прошло по гуманитарному коридору, который организовали российские военные.

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