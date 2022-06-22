 

Путин рассказал о поддержке бизнеса в России

22.06.2022, 18:16, Новости дня
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Россия ориентируется на стимулирование частной инициативы, государство планирует и дальше создавать комфортные условия для бизнеса, сообщил президент Владимир Путин в приветствии участникам Делового форума БРИКС.

«В РФ предпринимаются комплексные меры, направленные на снижение негативного влияния санкций, укрепление наших торгово-инвестиционных связей со всеми заинтересованными государствами». – приводятся его слова на сайте Кремля.

По словам президента, «макроэкономическая политика страны на деле показывает эффективность, мы смогли защитить российскую финансовую систему, начать стабилизировать ситуацию в промышленности, оказывая адресную социальную поддержку гражданам».

Глава государства рассказал, что Россия «прежде всего ориентируется на стимулирование частной инициативы. Мы стремимся расширить предпринимательские свободы, для чего снижается административная нагрузка, запускаются новые программы льготного кредитования, вводятся налоговые и таможенные послабления».

«И конечно, активно занимаемся переориентацией наших торговых потоков и внешнеэкономических контактов на надежных международных партнеров, и в первую очередь на страны БРИКС», – заключил Путин.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Путин готовится к саммиту БРИКС, «который посредством ВКС будет проходить в четверг и пятницу».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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