Кроссовки и бейсболка или макси-платье: что надеть на летнее свидание в зависимости от места встречи

Наряды для свиданий должны подбираться в зависимости от конкретной ситуации и быть удобными. Ведь мало кто захочет переживать на встрече из-за плохо сидящего платья или следов пота на одежде. Ниже будет рассказано, что надеть летом на свидание в зависимости от места встречи.

В бар на крыше

Лучшим вариантом в этом случае будет платье миди и сандалии. Только не забудьте дополнить наряд яркими аксессуарами в виде соломенного клатча и жемчужного ожерелья.

На бейсбольный матч

Тут подойдет спортивный стиль, независимо от того, что там делать: смотреть игру или пить “Маргариту”, поедая хот-дог. Поэтому на матч лучше всего надеть джинсовые шорты с белым топом, бейсболку, поясную сумку и кроссовки.

На пикник

Для многих свидание на пикнике звучит как сбывшаяся мечта. Но возникает важный вопрос: что надеть для сидения на земле? Тут подойдут льняные брюки с топом и сандалиями. А в качестве аксессуаров – солнцезащитные очки в ретро-стиле и соломенная сумка.

На ужин в патио

Подойдет элегантное макси-платье черного цвета, которое можно дополнить босоножками на каблуке и летними аксессуарами (серьги-обручи и соломенная сумка).

На открытый концерт

Для танцев на открытом воздухе понадобятся узорчатые брюки и топ с вырезами в районе подмышек. Выбирайте сникеры, чтобы ноги чувствовали себя комфортно. И не забудьте захватить очки-авиаторы и сумку с нестандартным дизайном.

В уличное кафе

Лучше всего подойдет легкий комбинезон и сандалии на плоской подошве. Завершите макияж увлажняющей губы помадой. Ну и возьмите очки с плечевой вязаной сумкой.