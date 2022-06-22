Мнение: Подселения, или зачем вспоминать про СССР

Читатели спрашивают, зачем я регулярно разбираю мифы про СССР. Точнее, некоторые спрашивают, а другие обвиняют. Дескать, вы только посмотрите на этого антисоветчика и русофоба, снова клевещет…

Лично мне кажется, что поклонники Ленина и Сталина слово «русофоб» вообще употреблять не должны, ибо коренизацию, борьбу с «великорусским шовинизмом», уничтожение памятников и ковровое переписывание истории назвать русофилией никак нельзя. Однако достаточно уже того, что я не антисоветчик. СССР был великой империей, а достижения советского народа неоспоримы — победа над Гитлером, полёт в космос и создание атомной отрасли, например.

К сожалению, советская идеология была морально порочна и, что ещё хуже, оторвана от реальности. Поэтому именно сейчас, когда растёт новое восторженное поколение, мы должны хорошо помнить прошлые ошибки, дабы не повторить их вновь. США в последние десятилетия плотно увязли в неомарксизме. Результаты на табло — ЛГБТ, БЛМ, зелёные и, как закономерный итог фанатизма, экономическая катастрофа. Я читаю новости из-за океана и вздрагиваю, понимая, что при иных обстоятельствах на месте США могли бы быть мы.

Некоторые полагают, что если не произносить вслух слово «СССР», то сталинисты постепенно вымрут сами собой. Цитирую (ссылка):

Олег, мне кажется, вы совершенно зря поднимаете темы о том, что СССР не был раем на земле. По двум причинам:

1. 30 лет прошло. Большинство пишущих тут и вообще в интернетах если и жили там, то в юном возрасте, объективной картины не имеют. И тупо переписывают чужие воспоминания. Как себя ведет человеческая память по отношению к плохо/хорошо, рассказывать не нужно. Переубедить этих людей, верящих в откровенные сказки, вы все равно не сможете, потому что на любой фактический документ будет контраргумент: “а вот моя бабушка…”.

В итоге религиозная вера не позволит отнестись к фактам адекватно. А “вы всё врёте” — лучший аргумент любого фанатика.

2. СССР и в общем идеология коммунизма умерли 30 лет назад, а вы всё вытаскиваете и вытаскиваете гниющий труп, чтобы посмотреть на процесс гниения. Не нужно это. Коммунизм никогда не был самодостаточен, ему, как и любому паразиту, нужен носитель. При чем не важно, отрицательный или положительный. Любителю советских времён нужен инфоповод, чтобы вспомнить коммунизм и СССР, про которые в обычной жизни он не помнит вообще. Вы этот повод даёте на постоянной основе.

Я бы хотел согласиться с таким суждением. Действительно, поколение тех, у кого при Брежневе был организм покрепче, постепенно уходит в глубокую пенсию, покидая тем самым активную политическую жизнь. Проблема в том, что любителям СССР не надо ни о чём напоминать: они безо всяких напоминаний приходят в каждый пост, чтобы сказать «во всём виноват капитализм».

Сейчас, кстати, риторика несистемных коммунистов до степени смешения совпадает с повесточкой США: дескать, Россия слабая, несамостоятельная, ничего не может, ведёт захватническую войну и должна как можно скорее сдаться врагам.

Коммунисты системные ещё опаснее. Вот, к примеру, свежее выступление товарища Зюганова (ссылка). Сначала лидер КПРФ говорит вещи вполне разумные, под которыми подпишется каждый — что Гитлер сильно просчитался, напав на СССР, что день Крещения Руси должен быть праздником, что Российская Империя была великим государством. А потом начинается традиционное: олигархи богатеют, народ беднеет, цены растут. Давайте установим прожиточный минимум в 25 тысяч, снизим кредитную ставку, сделаем всё прочее по стандартному популистскому списку, вот тогда заживём…

Если коммунисты получат властные рычаги, у нас будет то же самое, что в США: включение печатного станка на полную мощность, раздача бесплатных кредитов олигархам и, может быть, показательные раскулачивания. Коммунисты говорят, что будет как в Китае, но в реальности будет как в Венесуэле. А так как Россия — отнюдь не Венесуэла, уничтожать свою экономику мы не имеем права. Враги немедленно воспользуются этим, чтобы начать против России уже не гибридную, а полномасштабную войну.

Вот, если вкратце, почему я считаю важным препарировать благостные мифы о СССР. Ну а в качестве приятного дополнения идут бесконечным потоком всё новые и новые находки о реалиях ушедшей от нас эпохи. К примеру, в комментариях к тому же посту мне рассказали о феномене подселения (ссылка):

Всё верно. А их штамп «Вкалывать надо было, работать ударно. Тогда и квартиру дали бы без очереди» — вранье 500%. Во-первых, при плановой системе «ударно вкалывать» невозможно. Вот как токарь может «ударно» точить детали, если ему болванок дали строго по норме? И именно поэтому все «ударно вкалывающие» герои труда — фальшивые. То есть заранее назначенные. Например, как Стаханов. На его рекорд работала вся шахта. И стойки для крепления кровли заготовили заранее, и вагонетки для откатки (вывоза) угля… Я писал про это на своем канале (ссылка).

Во-вторых, нужно было не «ударно вкалывать», а нравиться начальству.

Ну и самое главное. В СССР ведь были ещё квартиры «с подселением». Остался ты один, например, в двухкомнатной квартире. Вот не успел жениться и детей завести, а родители умерли или погибли. И поскольку ты стал занимать «совершенно чрезмерную жилплощадь» (с), к тебе без твоего согласия могли подселить кого угодно. Квартира в СССР была собственностью государства, и государство имело полное право распоряжаться этой квартирой по своему усмотрению. Чиновники в СССР часто вымогали взятки просто за то, чтобы к тебе подселили нормальных соседей, а не алкашей или тех, кто только что освободился из зоны.

Готов ли кто-нибудь из тоскующих по СССР подселить к себе бомжа с улицы? А в СССР им бы подселили бомжа без их согласия.

Действительно, «Собачье сердце» мы все помним. Но я специально уточнил — практика подселений сохранилась и в послевоенное время, уже после смерти Сталина. Вот ещё один комментарий, оттуда же:

У нас была не коммуналка. Нет. Это называлось “жилье с подселением”. То есть выдали семье “трешку”. Но в одну комнату подселили молодого специалиста, который “скоро” должен был получить свою квартиру и съехать. Но это “скоро” все время отодвигалось. Этот одинокий специалист через какое-то время женился. Его жена оказалась истеричкой, в общем радость была та еще. Но это же не “коммуналка”. Это другое.