 

Компания BMW представила новый 503-сильный спортивный универсал BMW M3 TOURING 2023 года

22.06.2022, 17:30, Разное
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Немецкий автогигант BMW показал снимки нового универсала BMW M3.

Предложенный экземпляр стал более агрессивным по внешнему виду и техническим параметрам. В частности, разработчики предусмотрели более жесткую конструкцию кузова, а также улучшенные амортизаторы. Кроме того, автомобиль отличается улучшенной управляемостью. Что касается дизайна кузова, то модель имеет доработанную оптику, бамперы и фонари.

Кроме того, под капотом уже применен 3-литровый турбированный двигатель с мощностью до 503 л.с. в максимальной конфигурации. Разгон до 100 км в час достигается за 3,6 секунды, тогда как предельная скорость достигает 250 км в час.



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