 

Марка HYUNDAI анонсировала новый бюджетный минивэн HYUNDAI Stargazer для азиатских рынков

22.06.2022, 17:30, Разное
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Южнокорейский бренд Hyundai объявил о выходе модернизированного минивэна под названием Hyundai Stargazer.

Данный экземпляр будет продаваться в азиатских странах и в Индии. Модель продемонстрирована на тизерных изображениях, когда раскрывают дизайн кузова. В минивэне Stargazer применили улучшенную решетку радиатора, модернизированные светодиодные фары и фонари. Пока технические параметры автомобиля умалчиваются. Предполагается выход модели с 6- и 8-местным салоном.

Эксперты полагают, что новинка получила 1,5-литровый бензиновый двигатель на 115 л.с, а также дизельную силовую установку с аналогичной мощностью. Официальный дебют нового минивэна Stargazer состоится к концу нынешнего года.



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