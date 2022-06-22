Мнение: Почему обиделся «Царьград»?

Нормальные люди нормально отреагировали на новость о том, что медаль лауреата Нобелевской премии мира 2021 года, главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова продана на аукционе за 103,5 миллиона долларов. Как и на заявление Муратова, что «все деньги, которые мы сегодня получим, мы передаем ЮНИСЕФ, который пообещал, что эти деньги пойдут всем странам, где есть беженцы и дети беженцев из Украины: в Польше, России, Германии, Молдове, Словении, Венгрии…».

А на что-то обиженные персонажи на эту новость отреагировали болезненно. Но всех переплюнул «Царьград», скатившись до откровенной уголовщины, обвинив Дмитрия Муратова в совершении особо тяжкого преступления. А это, между прочим, часть 5 ст.128,1 УК РФи до пяти лет колонии.

А еще «Царьград» написал, что помощь украинским беженцам – «Это откровенный плевок в лицо всем гражданам России, которая защищает своих в Донбассе, где 14 лет подряд гибнут и страдают дети от обстрелов со стороны войск киевского режима».

14 лет – это с 2008 года? Выходит, что еще при Ющенко и Януковиче уже обстреливали Донбасс и гибли дети?

Почему «Царьград» так болезненно отреагировал на новость об итогах акуциона? Думаю, вот в чем причина.

Еще в апреле стало известно, что «Царьград» получил миллиард рублей от Google. И, видимо, «Царьград» очень переживает, что их могут спросить, а много ли из этого миллиарда, буквально свалившегося из интернета, «Царьград» перечислил детям Донбасса?

Фотография отсюда

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