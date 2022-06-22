Депутат Госдумы, потерявший три квартиры в Мюнхене, получит равноценное жильё в России

Комитет Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству принял решение о выделении депутату Роману Лябихову трёх квартир взамен конфискованных у него мюнхенским судом.

Жильё предоставят регионы, интересы которых Лябихов представляет в Думе.

На днях немецкий суд принял решение о конфискации находящихся в Баварии активов коммуниста Лябихова в связи с санкциями, наложенными на него Евросоюзом. Помимо трёх квартир, изъяты средства с банковского счета, который депутат использовал для получения денег с арендаторов. Комитет Госдумы счёл, что ущерб, нанесённый депутату действиями европейской юстиции, является значительным, и постановил его компенсировать за счёт бюджетов Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областей.

– Жители регионов должны поддержать своего депутата, который борется за их будущее. Поэтому областные власти получили указание выделить Роману Михайловичу достойное жильё из маневренного фонда или по программе обеспечения жилплощадью работников бюджетной сферы, – сказала председатель комиссии ГД по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская.

Пока недвижимость Лябихову выделила только Ивановская область – ему передают дом в городе Пучеж, на берегу Горьковского водохранилища. Остальные регионы из-за дефицита бюджета не имеют свободного социального жилья. Владимирская и Ярославская область поставят депутата на учёт, как нуждающегося в улучшении жилищных условий, а Костромская зарезервирует в бюджете 2023 года средства на компенсацию денег, изъятых у него немецким судом.

Помимо жилищной компенсации от регионов, пострадавший народный избранник сможет приватизировать служебную квартиру в Москве.

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