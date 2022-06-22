Иррегулярные войска поддерживают российскую армию в Харьковской области

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После неудачного наступления России на Киев и север Украины российские войска сконцентрировали свои усилия на востоке страны, особенно в Донецкой и Луганской областях. Но российские военные не одиноки в своем медленном наступлении, которое длится последние недели. В этом районе также были замечены группы нерегулярных войск и боевиков, которые действуют вместе с российскими военными в Харьковской области.

Сообщается, что бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» участвовали в штурме города Попасная. Группа «Борей», тем временем, публикует сообщения о своем участии в наступлении на Донбассе. Сообщается также, что казачий отряд «Дон» действовал на Изюмском направлении в южной части Харьковской области.

Другие кадры из социальных сетей и контент от неофициальных боевых групп также демонстрируют их присутствие и деятельность на оккупированной территории Украины и на линии фронта. К ним относится операция, которую возглавляет российский политик, депутат Государственной Думы.

Многие из этих нерегулярных боевых групп действуют на Донбассе с 2014 года, когда Россия впервые попыталась захватить территорию на востоке Украины под видом патриотически настроенных пророссийских сепаратистских повстанцев.

По мере того, как война продолжается, Россия осуществляет то, что некоторые называют «теневой мобилизацией», чтобы решить свои проблемы с людскими ресурсами. Учитывая этот контекст, призыв нерегулярных бойцов может иметь некоторый тактический смысл. Но один эксперт сказал «Беллингкэт», что людские ресурсы — только часть мотивации.

Павел Лузин, российский политолог, рассказал «Беллингкэт», что российские власти используют наемников не только как «пушечное мясо», но и как инструмент предотвращения политических угроз в самой России. «Кремль вербует и использует наемников с 2014 года. В этой области нет частной инициативы, и все группы наемников связаны с теми или иными правоохранительными органами», — сказал Лузин, который регулярно пишет на военные темы для независимого сайта Riddle Russia.

«Наемники позволяют российским властям ограничить потери среди регулярных войск и сил. Более того, власти заинтересованы в больших потерях среди наемников, потому что оставшиеся в живых будут представлять внутреннюю угрозу для Кремля», — продолжил Лузин.

Как всегда, трудно сказать, какие из последних постов являются пропагандой, а какие действительно позволяют узнать о деятельности этих групп.

Однако лучше разобраться в ситуации можно, изучив изображения и видео, размещенные в Интернете самими группами. Кроме того, такое исследование показывает их зачастую никудышную конспирацию и склонность к хвастовству.

Союз добровольцев Донбасса

Некоторые из групп боевиков, поддерживающих российскую военную мощь и идентифицированных в сообщениях в социальных сетях, которые изучила команда «Беллингкэт», относятся к «Союзу добровольцев Донбасса» (СДД), который возглавляет бывший премьер-министр самопровозглашенной «Донецкой Народной Республики» (ДНР) Александр Бородай.

Покинув свой пост в 2014 году, Бородай стал главой СДД, крупной организации ветеранов российской войны на Донбассе, у которых есть отделения по всей России. В настоящее время Бородай является депутатом Государственной Думы Российской Федерации от правящей партии «Единая Россия».

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году подразделения, связанные с СДД, были активны в Харьковской области, о чем свидетельствуют сообщения группы в социальных сетях.

СДД заявляет, что в настоящее время от них в украине присутствуют пять подразделений – отряды «Север», «Вереск» и «Центр», а также батальоны «Орел» и «Рюрик».

Еще до вторжения, в январе 2022 года исполнительный директор СДД Андрей Пинчук объявил, что группа создает отряды для отправки на Донбасс. В конце апреля Бородай разместил на своем официальном государственном сайте фотографии посещения некоторых подразделений СДД.

На фотографиях, приложенных к сообщению, Бородай изображен с ветеранами поддерживаемых Россией подразделений, которые воевали на Донбассе с 2014 года. Среди бойцов, которых можно было узнать на фотографиях, были Ян Петровский из ультранационалистической военизированной группировки «Русич» и Олег Пугачев из батальона «Спарта», воинского подразделения «ДНР».

«Беллингкэт» геолоцировала эти снимки в детском оздоровительном лагере «Юность» в южном пригороде российского города Белгород, который расположен у границы с Украиной.

На справочных фото с сайта лагеря четко видны те же здания, что и на фото на сайте Бородая. Сопоставив эту информацию с адресом, указанным на картах «Яндекса», нам удалось подтвердить геолокацию фотографий с помощью спутниковых снимков.

К моменту визита Бородая некоторые из этих бойцов уже хвастались своим участием в конфликте.

Боец, который опубликовал фотография учений по радиосвязи для бойцов СДД в ДОЛ «Юность», также публиковал кадры стрельбы по мишеням на полигоне. На переднем плане видео был виден мужчина с нашивкой СДД, а сам владелец телеграм-канала стрелял из снайперской винтовки. «Беллингкэт» установила местоположение полигона в Белгородской области, в месте, которое обозначено на «Викимапии» как стрельбище Пограничной службы ФСБ.

Этот полигон, по-видимому, также использовался на соревнованиях по стрельбе, и его было легче узнать на этих кадрах, поскольку большинство спутниковых снимков оказались либо устаревшими, либо «передержанными». Боец также опубликовал фотографию грузовика с цифрами «88» в этом районе, а позже стал публиковать видео с позиций СДД в Изюме.

Связь с «Русичами»

Члены ультраправой группировки «Русич» в рядах подразделений СДД отличились особо широким присутствием на снимках в социальных сетях.

Норвежская телекомпания NRK сообщила, что бойцы «Русича», по-видимому, принимали участие в боевых действиях вместе с бывшими бойцами поддерживаемого Россией батальона ДНР «Спарта», которые видны на других снимках, посвященных деятельности группировки в Украине в первые дни войны.

Тем временем члены «Русича», а также другие бойцы, связанные с этой группой, публиковали фотографии, на которых они тренируются и готовятся к боям.

Например, 20 апреля боец «Русича» и рэпер из социальных сетей Евгений Рассказов опубликовал в Telegram фотографию себя и коллеги. На нем они стоят перед грузовиком с надписью «88» — распространенный неонацистский код для обозначения фразы «Хайль Гитлер» (“Heil Hitler”), где две восьмерки обозначают восьмую букву латинского алфавита (HH). На грузовике также изображена руна «Тир», популярная среди ультраправых.

Грузовик той же модели с надписью «ᛏ 88», хотя и в другом месте, также был замечен на видео, опубликованном 10 мая во «ВКонтакте» Тимуром Оккертом, казаком и членом СДД, который часто появляется рядом с Бородаем. Неизвестно, одно и то же ли это транспортное средство.

В январе 2022 года аналитический центр New America опубликовал анализ страницы «Русича» в Instagram, из которого следовало, что группа планировала войти в Харьков еще в октябре 2021 года. В том же материале говорилось, что «Русич» и его высокопоставленные члены также имеют давние отношения с СДД и проводили совместные учебные занятия с другими членами последней организации.

Видео было снято Олегом Пугачевым, показанным с камерой в руках, бывшим бойцом батальона «Спарта». На видео Оккерт сидит в машине с Бородаем на обочине дороги, пока мимо проезжает колонна.

Колонна состояла из пяти грузовиков «Камаз», одного танка Т-72, двух пикапов Mitsubishi, а также других транспортных средств, помеченных буквами “V” и “Z”, обозначающими их как дружественные подразделениям российской армии, действующим в этом районе.

На Изюмском фронте

В середине мая депутат Госдумы и лидер российской националистической партии «Родина» Алексей Журавлев опубликовал видеозаписи поездки на передовую вместе с Бородаем.

Во время этой поездки Журавлев снимал места, которые, по-видимому, в то время удерживались СДД. Он также снял несколько кадров, на которых запечатлел себя на ферме, в уютном месте вдали от линии фронта, где он стреляет из автомата Калашникова и бросает ручную гранату. Позже Журавлев поделился этим видео со своими подписчиками в Telegram.

В районе Изюма имеется не так много ферм такого размера, что позволяет легко определить место съемки этого видео.

Журавлев утверждал, что видео было снято на позиции, занимаемой одним из батальонов СДД.

Другие кадры и спутниковые снимки действительно показали, что один из складов на ферме, вероятно, был обстрелян артиллерией в то время, когда Журавлев находился в этом районе.

Однако всего в нескольких километрах дальше по дороге удалось обнаружить, по-видимому, более серьезные свидетельства военной активности.

На видео в телеграм-канале Журавлева показан лагерь, который, по его утверждению, является позицией батальона «Вереск» (хотя СДД утверждает, что это формирование является отрядом). На этом видео видны военные грузовики и бойцы. Видеозапись, опубликованная в начале мая бойцом, который регулярно появляется вместе с вооруженными группами СДД, по-видимому, также показывает, что это место использовалось в военных целях.

Зная, что лагерь, по-видимому, находился в промышленной зоне города, и предполагая, что место съемки видео находится рядом с местом съемки другого видео Журавлева с Изюмского направления, мы вновь смогли довольно легко сократить область поиска и найти точное совпадение.

В другом видео Журавлев посетил место на окраине Балаклеи в Харьковской области Украины.

В своем посте Журавлев описал это место как позицию, занимаемую батальоном СДД «Викинг». Ни Бородай, ни СДД не заявляли о существовании такого батальона; однако командир батальона под псевдонимом «Викинг» действительно существует.

Алексей «Викинг» Сосонный командовал батальоном «Викинг» в 1-й бригаде «ДНР» в 2015 и 2016 годах. Батальон привлек бойцов, отбившихся от «Русича», которые, как сообщается, ненадолго обосновались под командованием «Викинга» после убийства их предыдущего командира Александра «Бэтмена» Беднова в начале 2015 года.

По данным СДД, Сосонный сейчас командует батальоном «Орел», который отвечает за операции в районе Харькова.

На снимках, опубликованных СДД в начале мая, видно, как Сосонный и Бородай изучают карту района поселка Слобожанское, который находится недалеко от вышеупомянутого геолоцированного нами лагеря.

Остаются ли они там сейчас, неизвестно. Однако отследить их присутствие там оказалось не особенно сложно.

Возможно, это связано с тем, что эти вооруженные формирования на самом деле вообще не пытаются держать свою деятельность в секрете.

Павел Лузин, российский военный аналитик, сказал «Беллингкэт», что такие группы, как СДД, могут находиться в Украине по крайней мере частично из соображений пиара, подобно чеченским бойцам Рамзана Кадырова.

«Все эти наемники мешают вооруженным силам повышать популярность и политический вес военных внутри России. Войну ведут неизвестные солдаты и офицеры, но «добровольцы» представлены в официальных СМИ, наемники представлены в их социальных сетях, а чеченцы представлены в TikTok», — сказал Лузин.

«Таким образом, деятельность СДД и других наемников нацелена на то, чтобы выступать своеобразным противовесом вооруженным силам и офицерскому корпусу, тем самым не позволяя последним стать потенциальной политической угрозой для Кремля».

Источник: Беллингкэт*

*СМИ, выполняющее в России функции иностранного агента