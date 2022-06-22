 

Собянин открыл первую очередь развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе

22.06.2022, 17:00, Разное
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За последние 10 лет на МКАД перестроили 18 транспортных развязок. Осталось реконструировать еще четыре. Одна из них расположена на пересечении кольцевой автодороги и Осташковского шоссе.

Первую очередь этой развязки открыл 21 июня мэр столицы Сергей Собянин. Градоначальник отметил, что реконструкция улучшит транспортную доступность для 1,5 миллиона москвичей и жителей области.

Строители работают опережающими темпами, сказал мэр. Он выразил надежду, что полностью реконструкция развязки МКАД и Осташковского шоссе завершится в текущем году.

В рамках реконструкции на Осташковском шоссе открыт путепровод основного хода кольцевой автодороги в сторону Ярославского шоссе, эстакада-съезд на внутреннюю сторону МКАД, боковые проезды. Это 4,2 километра новых дорог.

Планируется, что полностью реконструкция развязки завершится осенью 2022 года. Проектом предусмотрено строительство 8,7 километра дорог, четырех искусственных сооружений общей протяженностью 1,6 километра.

Главный ход МКАД на пересечении с шоссе расширится до восьми полос. Для пешеходов построят переход через Осташковскую улицу и четыре лестничных схода. В районе 91-го километра кольцевой автодороги установят четыре новых остановки наземного транспорта.

Для снижения уровня шума в районе Осташковской и Северодвинской улиц на протяжении 550 метров установят защитные экраны. А в расположенных поблизости зданиях окна заменят на шумозащитные..

После окончания реконструкции значительно увеличится пропускная способность северо-восточного участка МКАД, Осташковского шоссе и Осташковской улицы. Также разгрузится прилегающая к ним улично-дорожная сеть.

Улучшится транспортная ситуация в Северном и Южном Медведкове, Лосиноостровском, Бабушкинском, Отрадном и других районах Москвы, а также в городском округе Мытищи.

Уменьшится время в пути для автомобилистов и пассажиров общественного транспорта. Проехать развязку можно будет примерно на пять минут быстрее.

Реконструкция развязок на МКАД – один из приоритетов транспортной политики Москвы.



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