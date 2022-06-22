Мнение: О новом ужасе для белых господ из Америки

Не так уж и часто случается, что американские должностные лица произносят, а самые популярные американские СМИ за ними повторяют это громкое слово — «ужасно». Причём не один раз, а несколько, и все в отношении одного и того же события. Значит, оно их действительно ужаснуло.

Но что же заставило испытать «ужас» все, от первой до четвёртой, власти сильнейшей в мире сверхдержавы?

Или даже — кто заставил?

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности #США Джон Кирби во время брифинга в Белом доме несколько раз «ужаснулся». И причиной того стала одна маленькая, но независимая республика, Штатами даже не признанная. России, впрочем, тоже досталась доля её славы.

«Это действительно ужасно, что смертный приговор может быть вынесен двум американским гражданам, отправившимся защищать Украину, — заявил Джон Кирби. — Ужасно также, что государственный чиновник в России даже предположил смертную казнь для этих двух американцев. Но мы будем продолжать пытаться узнать всё, что сможем, по этому поводу».

Речь идёт о двух «бойцах ВСУ», гражданах #США Александре Джон-Роберте Дрюке и Энди Вине, попавших в плен на Донбассе. По версии Киева, они законно служили в украинских Вооружённых силах. По версии Москвы, оба являются «солдатами удачи», которые «причастны к незаконной деятельности» и обстрелам российских военных. Нюанс ситуации в том, что и тот, и другой были пленены вооружёнными формированиями ДНР, которую в РФ считают суверенным государством, но в США таковым не признаю́т. Оба сейчас содержатся в Донецке, где за «наёмничество» положено суровое наказание вплоть до смертной казни.

Об этом напомнил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в громком интервью телеканалу NBC. Он, в частности, сказал, что Женевская конвенция о защите военнопленных не распространяется на Джон-Роберта Дрюке и Энди Вина. «Они подвергали опасности жизни российских военных. И они должны нести ответственность. Они должны понести ответственность… за те преступления, которые они совершили. Эти преступления должны быть расследованы», — рассказал Дмитрий Песков. Он особо подчеркнул, что не может «ничего гарантировать». Именно эти слова привели Джона Кирби «в ужас». Он также подчеркнул, что независимо от того, является ли перспектива смертной казни реальной или гипотетической, она все равно ужасна.

В целом, конечно, это не самая грозная реакция со стороны США. Ни предупреждений о ракетных ударах, ни Шестого флота у берегов Донбасса, ни даже ноты протеста в Донецк. Одни «охи да ахи». Не та нынче сверхдержава, ох не та…

С другой стороны, Белый дом «честно предупреждал» своих граждан, что в этом году риски пребывания на украинской земле запредельны, и Госдеп никакой ответственности за жизни оставшихся там американцев не несёт. Так что формально — какой с него спрос? Они знали, на что шли © А начинать из-за парочки друзей из Алабамы Третью мировую — совсем не комильфо. Остаётся лишь выражать «ужас», смешанный с отвращением и неприятием.

Но и российская позиция крайне уязвима. Сам по себе факт, что иностранные граждане действуют на стороне ВСУ, не является ни разу свидетельством их «наёмничества». Нужно доказывать необычно большой размер их денежного довольствия и устанавливать, что именно это обстоятельство сподвигло обоих взять в руки оружие, а не, скажем, идеалы «защиты демократии» или стремление «обуздать Россию». Да и легитимность «суда» непризнанного образования вызывает сомнения, а значит — создаёт проблемы именно России, которая угадывается за спиной ДНР и ЛНР. Впрочем, у неё забот и так по горло.

Итак, вопрос на… много: как для России было бы правильно поступить с двумя пленными американцами?

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