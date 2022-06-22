Шольц рассказал о планах Германии расширить присутствие в Балтийском море

Германия расширит военное присутствие на пространстве Балтийского моря, сообщил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая с правительственным заявлением в Бундестаге.

Он добавил, что с властями Литвы ранее было достигнуто соглашение о долгосрочном усилении присутствия бундесвера в балтийской стране.

«Кроме того, мы расширим наше присутствие, в том числе размещением военно-воздушных и военно-морских сил, на пространстве Балтийского моря», – сказал он, отметив, что Германия также направит военных в Словакию, чтобы обезопасить ее, передает ТАСС.

«Я уже 27 февраля сказал тут, в Бундестаге, что мы будем защищать каждый квадратный метр территории альянса», – сказал Шольц.

Ранее Шольц заявил о планах создать самую большую армию в Западной Европе.

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