Шольц рассказал о планах Германии расширить присутствие в Балтийском море
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Германия расширит военное присутствие на пространстве Балтийского моря, сообщил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая с правительственным заявлением в Бундестаге.
Он добавил, что с властями Литвы ранее было достигнуто соглашение о долгосрочном усилении присутствия бундесвера в балтийской стране.
«Кроме того, мы расширим наше присутствие, в том числе размещением военно-воздушных и военно-морских сил, на пространстве Балтийского моря», – сказал он, отметив, что Германия также направит военных в Словакию, чтобы обезопасить ее, передает ТАСС.
«Я уже 27 февраля сказал тут, в Бундестаге, что мы будем защищать каждый квадратный метр территории альянса», – сказал Шольц.
Ранее Шольц заявил о планах создать самую большую армию в Западной Европе.
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