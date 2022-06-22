Туристы из Херсонской и Запорожской областей отправились в Крым
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Туристы из Херсонской и Запорожской областей начали приезжать на отдых в Крым, рассказал постпред республики при президенте РФ – заместитель председателя Совмина Крыма Георгий Мурадов телеканалу «Крым 24».
«На пропускных пунктах сейчас скапливается большое число легковых автомобилей, которые едут в сторону Крыма. Люди приезжают в том числе и чтобы отдохнуть, и потому относятся к турпотоку», – передает ТАСС слова Мурадова.
Также он напомнил, что после запуска поездов у людей появятся новые возможности для путешествий. Ориентировочно запуск состоится 1 июля.
«Все это дает возможность говорить о том, что турпоток из Херсонской и Запорожской областей уже формируется, нарастает и будет нарастать еще больше в ближайшее время», – добавил Мурадов.
Ранее сообщалось, что в Херсонской и Запорожской областях не будет полномасштабного курортного сезона, несмотря на выход к Черному и Азовскому морям.
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