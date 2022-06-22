 

Делегация Якутии доставила в ДНР редкие лекарства

22.06.2022, 16:50, Новости дня
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В Центральную городскую больницу города Кировское Донецкой народной республики делегация Якутии доставила гуманитарный груз, в том числе редкие медикаменты.

В рамках русско-гуманитарной миссии уже во второй раз делегация из Якутии под руководством постоянного представителя Республики Саха (Якутия) при президенте РФ Андрея Федотова доставила продукты питания, гигиены и медикаменты, информирует ЯСИА.

Ранее «Единая Россия» доставила 10 тысяч кв. м стекла для больниц, школ и жилых домов, чтобы восстановить тепловой контур домов и соцобъектов в Донецке и Мариуполе, также в ДНР доставлено 2,5 тонны средств личной гигиены и тонна зерна.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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