Делегация Якутии доставила в ДНР редкие лекарства

В Центральную городскую больницу города Кировское Донецкой народной республики делегация Якутии доставила гуманитарный груз, в том числе редкие медикаменты.

В рамках русско-гуманитарной миссии уже во второй раз делегация из Якутии под руководством постоянного представителя Республики Саха (Якутия) при президенте РФ Андрея Федотова доставила продукты питания, гигиены и медикаменты, информирует ЯСИА.

Ранее «Единая Россия» доставила 10 тысяч кв. м стекла для больниц, школ и жилых домов, чтобы восстановить тепловой контур домов и соцобъектов в Донецке и Мариуполе, также в ДНР доставлено 2,5 тонны средств личной гигиены и тонна зерна.

—