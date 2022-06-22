Опубликовали – Личное мнение

Валя НеЗнаюКакЕёФамилия дождалась своего часа: Тимати опубликовал совместные фотографии в запрещённой и экстремистской соцсети.



Фото: Соцсети

В переводе с языка полунамёков, Тимурка наконец легализовал Валю — в полный рост и крупным планом — у себя. Не в исчезающих, между прочим, историях, а как положено: монументально, в ленте.

Во вселенной Тимати это означает официальное признание отношений, а посему пришла пора отвесить девушке горстку советов.

Совет первый: Никогда не забывай о том, что валиде-султан Симона — тебе не подруга и не всё прощающая мать, а человек, который видит все твои ошибки — не только реальные, но и те поступки, которые ты считаешь нормой.

Валиде хитра, многоопытна, имеет большой боевой опыт с такими как ты. Заметь, у Яковлевны пока нет ни единого проигранного сражения.

Не принимай её доброжелательное отношение к тебе за искреннюю симпатию. Единственная цель, с которой Симона тебя к себе приближает — получше узнать и, вооружившись этим знанием, в правильный момент нейтрализовать, как нейтрализовала она Шишкову, Решетову и, уверена, кучу других девок, охочих до красивой жизни.

Правильный формат отношений с валиде: натяни улыбку и только кивай. Держись с бабкой настороженно и не болтай ничего личного и лишнего. Говори о погоде, Валя. Как можно больше говори о погоде.

Совет второй: не беременей, пока Юнусов на тебе официально не женится.

Думаешь, твои предшественницы не хотели за него замуж? Думаешь, продолжали его род просто так, по доброте душевной, не схавав лапшу о том, что когда-то, очень и очень скоро, их приведут в ЗАГС?

Где они теперь?

И Шишкова, и Решетова так и не побывали замужем. Шишкова похожа на тень отца Гамлета, Решетова тусит в Эмиратах, где её уже не юная и довольно толстая задница не котируется.

Нет ЗАГСа — нет и бейбика. Усвой эту прописную истину, Валечка.

Совет третий, он же — самый лучший: беги!

Зачем тебе этот местечковый «Великолепный век», в основе которого — железобетонная созависимость между инфантильным султанчиком на каблуках и его властной мамашей?

А вы какой совет дадите Вале? Вложитесь в него умом, душой и сердцем!

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