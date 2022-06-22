 

Опубликовали – Личное мнение

22.06.2022, 16:46, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Подписаться в Patreon

Валя НеЗнаюКакЕёФамилия дождалась своего часа: Тимати опубликовал совместные фотографии в запрещённой и экстремистской соцсети.


Фото: Соцсети

В переводе с языка полунамёков, Тимурка наконец легализовал Валю — в полный рост и крупным планом — у себя. Не в исчезающих, между прочим, историях, а как положено: монументально, в ленте.

Во вселенной Тимати это означает официальное признание отношений, а посему пришла пора отвесить девушке горстку советов.

Совет первый: Никогда не забывай о том, что валиде-султан Симона — тебе не подруга и не всё прощающая мать, а человек, который видит все твои ошибки — не только реальные, но и те поступки, которые ты считаешь нормой.

Валиде хитра, многоопытна, имеет большой боевой опыт с такими как ты. Заметь, у Яковлевны пока нет ни единого проигранного сражения.

Не принимай её доброжелательное отношение к тебе за искреннюю симпатию. Единственная цель, с которой Симона тебя к себе приближает — получше узнать и, вооружившись этим знанием, в правильный момент нейтрализовать, как нейтрализовала она Шишкову, Решетову и, уверена, кучу других девок, охочих до красивой жизни.

Правильный формат отношений с валиде: натяни улыбку и только кивай. Держись с бабкой настороженно и не болтай ничего личного и лишнего. Говори о погоде, Валя. Как можно больше говори о погоде.

Совет второй: не беременей, пока Юнусов на тебе официально не женится.

Думаешь, твои предшественницы не хотели за него замуж? Думаешь, продолжали его род просто так, по доброте душевной, не схавав лапшу о том, что когда-то, очень и очень скоро, их приведут в ЗАГС?

Где они теперь?

И Шишкова, и Решетова так и не побывали замужем. Шишкова похожа на тень отца Гамлета, Решетова тусит в Эмиратах, где её уже не юная и довольно толстая задница не котируется.

Нет ЗАГСа — нет и бейбика. Усвой эту прописную истину, Валечка.

Совет третий, он же — самый лучший: беги!

Зачем тебе этот местечковый «Великолепный век», в основе которого — железобетонная созависимость между инфантильным султанчиком на каблуках и его властной мамашей?

А вы какой совет дадите Вале? Вложитесь в него умом, душой и сердцем!

Источник: Лена Миро



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.07.21 / Сергей Полунин и Елена Ильиных приняли участие в первой съемке с сыном и рассказали о скорой свадьбе

30.05.22 / «Ананас», боковая коса и двойной хвост: очень простые прически для любительниц спорта

16.03.21 / Принцы Чарльз и Уильям вышли на связь с принцем Гарри после его интервью Опре Уинфри

20.06.21 / Минздрав поблагодарил граждан, самостоятельно вакцинировавшихся в общественных местах

01.12.21 / Лучшие образы с модной премии Fashion Award. Выбираем макияж

13.12.21 / За время пандемии у трети россиян изменились доходы

05.01.21 / В США создали энергосберегающий электрический стул

29.03.22 / “Дьявол должен плакать”: РПЦ анонсировала разработку собственной компьютерной игры

18.04.22 / Мнение: Немонетарная инфляция

24.11.21 / Мнение: Деревянный штангенциркуль

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика