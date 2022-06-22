«Представьте: это ваш ребенок»

Нобелевская медаль Дмитрия Муратова продана на благотворительном аукционе за 103,5 млн долларов. Эти деньги направят на помощь украинским детям-беженцам.



Финальная ставка — 103 миллиона долларов за Нобелевскую медаль Дмитрия Муратова. Фото: «Новая газета»

103,5 миллиона долларов — за такую цену на торгах, состоявшихся в Нью-Йорке 20 июня, во Всемирный день беженцев, была продана Нобелевская медаль главного редактора «Новой газеты» лауреата Нобелевской премии мира — 2021 Дмитрия Муратова. Все вырученные средства поступят на счета ЮНИСЕФ, который распределит их на помощь детям-беженцам из Украины, в каких бы странах они ни находились. Победитель остался неизвестным — так решил консорциум покупателей, посчитав, что благотворительность должна быть анонимной. Впрочем (предварим вопросы), законность сделки проверена по протоколу безопасности аукционного дома Heritage.

О покупателе нам известно лишь то, что он поднял ставку почти в разы — предыдущий участник был готов заплатить более 16 млн долларов. Итоговая стоимость лота оказалась сравнима с суммами, за которые на подобных торгах мирового уровня приобретались полотна Ван Гога или Мунка.

Это не престиж обладания. Это широта милосердия.

Потому что ни нобелиат Муратов, ни мы (редакция, которая единогласно поддержала идею отдать медаль лауреата Нобелевской премии мира безвинным жертвам войны), ни аукционный дом Heritage не возьмут себе ни цента от этой суммы — об этом мы договорились сразу.

«Знаете, о чём молился мальчик из Мариуполя? Он просил: «Господи, дай мне зарядить мой мобильный телефон, чтоб я смог позвонить маме». А теперь представьте на секунду, что это ваш ребёнок», — обратился Муратов к участникам аукциона, предваряя торги. И назвал цифры: 2/3 от числа украинских детей — более 5 млн — с 24 февраля стали беженцами или вынужденными переселенцами.

Дмитрий Муратов перед началом торгов. Фото: Reuters

16 млн человек, это практически каждый третий из жителей Украины, были вынуждены оставить дом. Часть из них возвращается, кто-то надолго или навсегда останется на чужбине. Если посмотреть на карту, которую еженедельно обновляет ООН, трудно найти государства, которые не приняли бы лишившихся крова. Польша, Германия, Словакия, Чехия, Россия, Испания, Румыния, Молдова, Швейцария, Великобритания, Норвегия, Греция, Финляндия, Швеция… Темпы прироста числа беженцев превысили уровень первых месяцев Второй мировой войны.

Разные пути, разные условия, общая беда. 40% бежавших от боевых действий — дети и подростки. Часть оказалась в чужих странах без родителей. Прямо сейчас 5,2 миллиона украинских детей (это тоже цифры ООН) нуждаются в гуманитарной помощи.

Мы, взрослые, не в силах оказались предотвратить постигшее их несчастье. Но помочь-то в силах. Отдав в их пользу то, чем дорожим и гордимся более всего.

Из презентации аукционного дома Heritage

Из презентации аукционного дома Heritage

Аукцион начался 1 июня онлайн и завершился живыми торгами. Их открыли Роберт Вилонски, директор по коммуникациям Heritage Auctions, поприветствовавший участников торгов, и вице-президент аукционного дома Джош Бенеш, который отметил уникальный характер происходящего.

В свою очередь Дмитрий Муратов поблагодарил Heritage за солидарность с нашим общим делом и проявленное бескорыстие. А также подчеркнул, что именно ЮНИСЕФ, которому верит мир и которому безусловно верит «Новая газета», станет распределителем вырученных средств.

Аукционист Майк Садлер начинает торги. Ставки поначалу растут с шагом в 50 тысяч долларов, но мгновенно взлетают до миллиона, а через несколько минут за обладание медалью уже спорят участники с предложениями в 14, 15 и 16 млн долларов. На 49-й минуте с момента открытия торгов по телефону приходит та самая рекордная ставка: 103,5 млн.

Нобелевские медали уже продавались с торгов: например, награда лауреата премии по медицине Джеймса Уотсона была продана в 2014-м за $4,8, его коллеги Фрэнсиса Крика — годом раньше за $2,2 млн. Эти средства тоже уходили на гуманитарные цели. Первым, кстати, продал свою награду физик Нильс Бор, вырученные средства тоже пошли на нужды детей-беженцев, пострадавших в ходе Финской войны. Вместе с Бором свою медаль на те же цели пожертвовал лауреат Нобелевской премии по медицине Август Крог.

«Этим людям убили прошлое, а теперь хотят сломать будущее, — говорит о беженцах Муратов. — Чтобы это будущее не сгребли, как развалины убитых городов, мы решили помочь».

Успех нынешних торгов показал: мы вовсе не одиноки в стремлении помочь тем, кто в одночасье лишился всего. И это не менее ценно, чем сама вырученная сумма. Надеемся, впереди целая вереница актов посильной помощи. Ведь каждый может выставить на торги самую дорогую лично для него вещь — и направить деньги на спасение обездоленных детей и их семей. «Чужих» беженцев нет.

Татьяна Брицкая , спецкор «Новой»

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