Избегайте солнца и плохого крема: что такое «летнее акне» (и почему не нужно спешить к врачу или паниковать)

Лето – прекрасная пора, которую мы с таким нетерпением ждем, чтобы насладиться солнцем на берегу моря, реки или любого другого водоема. Однако, несмотря на то, что солнечные лучи могут обеспечить кожу красивым бронзовым загаром и необходимым витамином D, они также, к сожалению, приносят с собой вредное излучение UVA и UVB. Тем более, в начале лета наша кожа еще не успела привыкнуть к прямым солнечным лучам, потому может запросто получить ожоги. В дополнение к опасным ожогам, кожу также может поражать и Майорка-акне.

Что это такое

Итак, чрезмерное пребывание на солнце приводит не только к опасным ожогам кожи, но в сочетании с жирным солнцезащитным кремом также и к возможному возникновению летних угрей. Особенно, если кожа склонна к высыпаниям, после длительных солнечных ванн у некоторых людей обостряется акне. Профессиональное название такого высыпания — Майорка-акне. Это название возникло из-за того, что оно появляется у людей, подвергающихся интенсивному воздействию солнечных лучей весной или в начале лета. Майорка-акне является одним из наиболее распространенных кожных заболеваний в Центральной Европе. Оно вызвано действием УФА-лучей, поэтому не исключено, что может проявиться даже при длительном пребывании в помещении.

Как это проявляется

Когда вы только приезжаете, к примеру, на море, ваша кожа сразу же как будто становится лучше. Меланоцитами начинает активно вырабатываться меланин, вследствие чего кожа приобретает красивый бронзовый оттенок. Акне и постакне на его фоне не так заметны. Но нередко уже через пару недель после отдыха на море кожа начинает воспаляться, появляется новая сыпь. Чаще всего это происходит после поездок в жаркие страны с влажным климатом. Так происходит потому, что сальные железы начинают активно вырабатывать и накапливать жир из-за усиления их гиперплазии благодаря ультрафиолету. Одним словом, кожа утолщается, а это ведет к обострению акне.

Не поддавайтесь панике

Не стоит переживать и пытаться механически избавиться от проблемы. В большинстве случаев кожа сама восстанавливается. Просто немного подождите и войдите в привычный режим. Вернувшись с отдыха, не забывайте о своих обычных процедурах – очищении (двойном при жирной коже), тонизации и использовании активного лечебного крема. Только не пересушивайте кожу в период обострения. Секреция кожного сала может усилиться, что вызовет появление новой сыпи.

Что касается средств, в каждом случае препарат стоит подбирать для себя индивидуально. Как правило, используются препараты на основе ретинола. При длительном использовании такие средства ускоряют процессы регенерации кожи, осветляют ее, оказывают себорегулирующий эффект и выравнивают поверхность. Не зря ретинол добавляют в омолаживающие кремы. Такие средства действительно уплотняют кожу и уменьшают выраженность морщин. Кроме того, кожу необходимо очищать средствами, содержащими различные фруктовые кислоты. В небольшой концентрации они способны мягко обновить кожу и усилить действие продуктов, содержащих ретинол.

Но если проблема действительно серьезная, самолечением заниматься не нужно. Лучше обратиться к специалисту.