Нью-Йорк тратит сотни тысяч долларов на выступления трансвеститов в школах

По случаю месяца ЛГБТ-гордости власти города Нью-Йорк выделяют из бюджета огромные суммы на детские мероприятия с участием трансвеститов, пишет ведущая Daily Wire Кэндес Оуэнс. По её словам, этому может быть лишь одно объяснение: население США готовят к нормализации педофилии. Уже сейчас взрослые американцы готовы аплодировать, видя, как детей привлекают к участию в распутных шоу, подчёркивает Оуэнс.

Конечно же, я освещала замечательный Месяц гордости (сексуальных меньшинств. — ИноТВ), который не вызывает у меня абсолютно никакой гордости. Я считаю, его надо называть Месяцем позора, это совершеннейшее распутство.

Но вам следует знать, что более 200 тысяч долларов тратится на шоу трансвеститов в школах города Нью-Йорк. Почему? Не знаю. Не могу точно сказать, зачем потребовалось платить «Часу чтений с трансвеститом»* в Нью-Йорке 46 тысяч долларов по городским контрактам за появления в государственных школах, на уличных фестивалях, в библиотеках.

Зачем это было нужно? Я не знаю! Не очевидно ли, что на наших детей есть планы? А эти люди продолжают твердить вам, что вы гомофоб, если поднимаете эту тему. Но это не гомофобия — указывать на тот факт, что они нацелились на наших детей. Я говорила в этой программе, и меня высмеивали, когда я говорила, что, совершенно очевидно, дальше будет педофилия.

Ни для чего не нужно, чтобы мы видели кадры, на которых дети засовывают долларовые купюры (в бельё. — ИноТВ) полуголым мужчинам, переодетым в женщин, а взрослые вокруг аплодируют: «О, это любовь! Любовь есть любовь! Любовь есть любовь!»

Кстати, это одно из самых тупых выражений, какие я только слышала. «Любовь есть любовь! Воздух есть воздух! Вода есть вода!» Это тупость. Распутство есть распутство. Что мы сейчас и видим.

Наше общество становится всё более отвратительным. Я говорила об этом на прошлой неделе. И когда вы верите… Когда вы начинаете видеть, что ваше государство это спонсирует, вкладывает реальные доллары в такие вещи, как «Час чтений с трансвеститом» в Нью-Йорке, вы должны понять, что происходит какое-то злодейство. Потому что государство не заботится о ваших детях, нет. Государство не любит ваших детей, государство не хочет, чтобы ваших детей принимали такими, какие они есть. Государство хочет поработить ваших детей до конца жизни.

Дата выхода в эфир 19 июня 2022 года.

* Название распространённых в США мероприятий, на которых трансвеститы читают книжки маленьким детям, якобы прививая им любовь к литературе (прим. ИноТВ).