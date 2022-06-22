Скандалы: Алмазы на черный день

Минфин решил выделить запас драгоценных металлов и камней на крайний случай

Минфин предложил сформировать в Госфонде России запасы золота, платины, сапфиров и бриллиантов для нужд мобилизации, в том числе при переходе на военное положение. Принимать решение об их использовании будет президент. Подразумевается, что в случае ЧС драгоценности можно будет продать, а вырученные средства пустить на решение возникших проблем. Только вот с реализацией такого добра могут возникнуть проблемы. ЕС собирается включить российское золото в седьмой пакет санкций.

Минфин предложил сформировать в Государственном фонде неприкосновенный запас (НЗ) драгоценных металлов и камней для нужд мобилизации. Соответствующий законопроект опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.

В предложении нет речи о создании какого-то нового фонда для «складирования» драгоценностей. Имеется в виду давно действующий Государственный фонд, который является частью золотовалютных резервов (ЗВР) России. Но он выделен по принципу источников формирования. В него не поступают активы, например, целенаправленно покупаемые ЦБ для увеличения резервов. В него направляются золото, драгметаллы и иные ценности, подаренные или переданные по наследству государству, принудительно изъятые в предусмотренных законом случаях, бесхозные, найденные на госземлях клады, подарки госслужащим в установленном порядке.

Информацию о размере Госфонда в открытой статистике нам найти не удалось. Но он включен в сумму Международных резервов РФ, которые, по информации ЦБ РФ, составляют $594,6 млрд на 10 июня. Сейчас речь идет о том, чтобы в составе имеющегося Госфонда выделить некую долю, из которой создать мобилизационный запас, поясняет главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Ее размеры будут устанавливаться соответствующими нормативными актами и пока неизвестны.

«Это НЗ, который можно будет использовать исключительно в чрезвычайных случаях. Например, при военном положении, стихийных бедствиях, техногенных катастрофах… И если сейчас Госфондом может распоряжаться правительство, то мобилизационный запас будет иметь право использовать только президент на указанные цели, — подчеркивает аналитик. — Для этого возможна продажа ценностей изданного запаса с получением денежных средств для финансирования мероприятий по преодолению последствий указанных инцидентов».

Вместе с тем драгоценные металлы и камни — это не только средство пополнения резервов страны, а еще и очень востребованный товар во всем мире. Золото и бриллианты можно продать в случае крайней необходимости.

«Резервы в драгметаллах и камнях хранятся на нашей территории, заблокировать их нельзя. Могут быть введены вторичные санкции, запрещающие приобретение золота и камней у России, что усложнит процесс реализации таких запасов. Но, с другой стороны, эти резервы будут в сохранности, всегда могут использоваться, чтобы финансировать рост экономики в стране или направляться на мобилизационные мероприятия в случае острой необходимости», — отмечает управляющий партнер B&C Agency Иван Самойленко.

«Сформировать запасы драгоценных металлов и камней — это логичное следствие не только санкций, но и мирового кризиса, который сейчас начинается, — считает частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров. — В такие периоды рецессий золото и другие металлы, а также драгоценные камни постоянно растут в цене. Это вопрос обеспечения финансовой стабильности и безопасности для нашей страны, а также фактор для возможности роста экономики».

Впрочем, наши недоброжелатели это также понимают. Одновременно с предложением Минфина сформировать в Госфонде запасы драгметаллов и камней для нужд мобилизации появилась информация о том, что золото из РФ может стать новой целью для европейских санкций в рамках следующего пакета ограничений ЕС. Возможно, это совпадение не случайно.

Людмила Александрова

Оригинал материала: “Московский Комсомолец”