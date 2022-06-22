Мнение: Возвращение «Победы» и «Волги», автомобильные полимеры и есть ли польза от учёбы за рубежом

1. В Минпромторге заявили, что известные отечественные автомобильные марки «Волга» и «Победа» могут быть вскоре возрождены (ссылка). Недруги и всепропальщики немедленно начали зубоскалить по этому поводу – мол, теперь россияне будут ездить на машинах полувековой давности.



Лично мне идея нравится. С этими марками связаны приятные ностальгические воспоминания, они являются символом не самой худшей эпохи в истории нашей страны, а их названия красивы и несут позитивные смыслы.

«Победа» и «Волга» были для своего времени достойными машинами: во всяком случае, их экспортные комплектации были сделаны качественно и имели некоторые преимущества по сравнению с западными авто (главным образом, ценовые). Конечно, для подавляющего большинства советского населения «Волга» и «Победа» были недостижимой роскошью… но это лишь повышает репутацию и стоимость соответствующих марок.

Было бы здорово, если бы новые машины выглядели так же, как те самые, советские. Но, уверен, у конструкторов и маркетологов будут веские причины сменить дизайн.

2. Ещё про полимеры. В нашей автомобильной отрасли удалось заменить основную часть импортных полимеров отечественными. Цитирую Романа Ковригина (ссылка):



Я давно говорил, что импортозамещение в России это не слова, оно давно идёт. Вот ещё один пример.

16 июня прошло совещание по вопросам развития отечественного автопрома, на котором Президент поставил задачу – обеспечить автомобильные заводы всеми необходимыми компонентами.

Одна из важных составляющих автомобиля – различные виды пластиков, которых в современном легковом автомобиле более 150 кг. Раньше почти все они, по крайней мере современные, были импортные. Но уже к началу 2022 года доля отечественных компаундов составляла порядка 68 %.

«К началу 2022 года степень локализации в данном сегменте составляла, по нашим оценкам, порядка 68 %. Только 32 % полимерных материалов для производства автокомпонентов ввозилось из-за рубежа», – говорит Александр Павлов, генеральный директор НПП «ПОЛИПЛАСТИК», ведущего российского производителя полимерных термопластичных компаундов на основе термопластов.

Стоит отметить, что речь идет и про иностранные бренды, многие их которых в процессе локализации заменяли иностранные компаунды отечественными.

Но процесс не останавливается. До конца года планируется достичь уровня 80%. Компетенции отечественных компаундеров на сегодняшний день позволяют работать над высокотехнологичными материалами для автопрома на основе ПК/АБС, ПОМ, ПБТ, ПА 66, создавать компаунды с использованием нанотехнологий. Ранее эти материалы практически не производились в России.

3. В статье в «Школе капитализма» я рассуждаю о плюсах и минусах учёбы за рубежом. Вот начало статьи (ссылка):

Лет 20 назад я заехал в автосалон мерседес. Походив между выставленных на кафельную плитку машин, я и попросил у менеджера рассказать мне про вон ту, синюю, небольшую. Менеджер посмотрел на меня с хорошо отработанной снисходительностью:



— Ну что вы! Этот вариант слишком маленький для вас. Солидному мужчине надо прицениваться как минимум к Ц-классу…



Я невольно позавидовал своему собеседнику. Моя фирма занималась тогда сложными компьютерными штуками, которые у нас покупали по необходимости, а не из животного желания покрасоваться. Во время переговоров мне приходилось обращаться к цифрам, а не к чувствам…