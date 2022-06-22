BMW X3 следующего поколения 2025 года впервые замечен в виде более крупного X1

Баварский автомобильный гигант BMW занимается разработкой новой версии паркетника BMW Х3.

Фотошпионам удалось запечатлеть модель в качестве прототипа, который проходит этап дорожных испытаний. Вместе с тем кроссовер стал более габаритным, что отразится и на уровне комфорта в салоне. Несмотря на предположения, модель пока сохранила прежнюю радиаторную решетку. Кроме того, изменения коснулись формы крыльев и колесных дисков.

Эксперты предполагают, что модель получит платформу от BMW 3-й серии. Покупателям будут доступны модификации с бензиновыми моторами, а также гибридные и электрические версии немецкого кроссовера BMW Х3.