 

Ателье Mulliner представило новую версию купе Bentley Continental GT

22.06.2022, 16:05, Разное
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Известное ателье Mulliner сообщило о выходе максимальной версии роскошного купе Continental G.

Автомобиль имеет комбинированный цвет салона, качественные накладки и оригинальные часы Breitling. Известно, что под капотом нового купе установлен 6-литровый битурбированный мотор с мощностью 659 л.с. В компании указали, что модель разгоняется до сотни за 3,6 секунды, а предельная скорость составляет 335 километров. Инженеры предусмотрели пневматическую подвеску, улучшенные стабилизаторы устойчивости.

По внешнему виду следует отметить матричную решетку радиатора, увеличенные колесные диски. В салоне модели в разных версиях применили матовые и черные глянцевые поверхности, придающие более эксклюзивный вид автомобилю.



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