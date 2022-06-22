Ателье Mulliner представило новую версию купе Bentley Continental GT

Известное ателье Mulliner сообщило о выходе максимальной версии роскошного купе Continental G.

Автомобиль имеет комбинированный цвет салона, качественные накладки и оригинальные часы Breitling. Известно, что под капотом нового купе установлен 6-литровый битурбированный мотор с мощностью 659 л.с. В компании указали, что модель разгоняется до сотни за 3,6 секунды, а предельная скорость составляет 335 километров. Инженеры предусмотрели пневматическую подвеску, улучшенные стабилизаторы устойчивости.

По внешнему виду следует отметить матричную решетку радиатора, увеличенные колесные диски. В салоне модели в разных версиях применили матовые и черные глянцевые поверхности, придающие более эксклюзивный вид автомобилю.