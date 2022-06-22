Личное: Как теперь отцепиться

Опишите, чем руководствоваться в таких ситуациях.

Когда лучше не отвечать, когда можно ответить, что ответить и так далее.

И ответьте автору, почему ее зацепило.

kuytvu7r

Здравствуйте, Эволюция!

В Телеграме мне как и моим приятельницам приходят иногда предложения знакомств. Обычно такие сообщения автоматически удаляешь, как спам, и забываешь. Но одно сообщение я прочитала видимо слишком внимательно, и теперь иногда думаю, а может, лучше было ответить хоть что-то. Но ведь если и отказом, это был бы всё равно ответ, открытые двери к разговору. Поэтому промолчала как обычно.

Сообщение такое:

«Здравствуйте) Мы не знакомы, простите за беспокойство, но позволите познакомиться с Вами?)

Не буду таить, очень понравилось здесь ваше фото.

Если не ответите, я пойму. Во всяком случае буду рад ответу)»

Когда искала в архиве чтобы процитировать, увидела, что уже полтора месяца прошло, и аккаунт удалён. Испытала одновременно облегчение (всё, ответить больше нет возможности) но и небольшое разочарование.

Я тогда организовывала антивоенный мёрч, для финансовой помощи беженцам. Шутки ради подумала, вот, можно же ответить, поговорить, и если там правда живой человек, то попробовать продать ему что-то. Может, зря я с этой мыслью поигралась.

О себе: мне 31, замужем, у нас дети, с мужем вместе больше десяти лет, знакомств не ищу, фото на аватарку делал сын. Стало очень интересно, за что ж я зацепилась, и как теперь отцепиться, некомфортно.

Спасибо за ваш блог.