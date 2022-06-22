Из ТЦ в центре Москвы эвакуировали 7 тыс. человек
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В торговом центре «Афимолл» в центре российской столицы произошло задымление, оттуда эвакуировали несколько тысяч человек, сообщил источник в экстренных службах.
Задымление произошло из-за вспышки в вентилляции скопившихся жировых отходов. Сработала пожарная тревога, посетителей и работников эвакуировали, сказал собеседник ТАСС.
В ГУ МЧС по Москве сообщили, что вспышка жировых отложений произошла в вытяжке кафе на первом этаже. Также там подтвердили эвакуацию 7 тыс. человек.
«На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Сведений о пострадавших не поступало», – заключили в ведомстве.
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