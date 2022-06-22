Выстояли – Личное мнение

Я родилась через 40 лет после начала войны. С тех пор прошло на год больше. Весь день думаю, какой же это на самом деле короткий срок!

Уже нет деда, нет бабушки, воевавших с врагом. Как мало осталось тех, кто, затаив дыхание, слушал сообщение о нападении в тот июньский день 41-го года.



Фото: Соцсети

Я не могу даже близко представить, что ощущали люди 22 июня 1941 года. Жизнь разделилась на до и после.

Никто не знал, что будет дальше. Зато теперь мы знаем, что если бы наш народ не сломил врага, не раздавил заразу фашизма, мир был бы иным.

Не было бы вас. Не было бы меня. Не было бы русских, евреев, белорусов и украинцев. Казахов, узбеков — да что я перечисляю? — никого бы не было! Всего мира не стало бы — он был бы сожжён в печах концлагерей, расстрелян в Бабьем Яру, заморен голодом в Ленинграде.

Если бы не те, кто 81 год назад встал в полный рост и спас человечество.

Скорбный день, но вместе с тем и первый день великого подвига — ведь именно с него начался путь к Победе. К победе над абсолютным злом, которого ещё не случалось в истории человечества.

Спасибо, родные мои — и те, кто жив, и те, кто уже ушёл! За то, что не скисли, выстояли, победили и дали нам жизнь.

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