Армения отправила в Россию первый поезд с беглыми IT-специалистами

Из Армении в Россию отправился первый поезд с беглыми IT-специалистами, которых Ереван согласился вернуть на Родину.

По данным МВД, страна нуждается в 170 тысячах квалифицированных работников, из них около 100 тысяч планируется доставить из Грузии и Армении по согласованию с местными властями.

В первом поезде вернутся около 250 человек. Для их перевозки ещё в начале месяца в Армению прибыли шесть специально оборудованных вагонзаков. До границы пассажиров будут охранять армянские полицейские, далее эту функцию возьмёт на себя ФСИН. Состав направляется в фильтрационный лагерь, разбитый в окрестностях Екатеринбурга – там айтишников будут отбирать по уровню квалификации и этапировать к месту трудовой деятельности. Приоритет будет отдаваться родным регионам (по месту прописки).

– В основном IT-специалистов будут направлять для работы в государственных структурах, их нехватка особенно остро наблюдается в регионах. Но будут и те, кому повезёт работать в “Яндексе” или Mail.Ru – там сейчас тоже дефицит кадров. Конечно, на такую работу будут отбирать самый высококвалифицированный контингент, – пояснил источник.

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