Скандалы: Вооруженный захват

Как Аркадий Ротенберг делит недвижимость в Европе с бывшей женой

Во время развода со второй женой Аркадий Ротенберг согласился передать ей четыре особняка в Европе общей стоимостью около $125 млн. Прошло девять лет, а Наталья их так и не получила — судебные разбирательства по этому поводу все еще идут. Forbes выяснил, что и как делят бывшие супруги Ротенберги. Аркадий Ротенберг, именуемый в западной прессе не иначе как спарринг-партнер Владимира Путина по дзюдо, развелся со своей второй женой Натальей в 2013 году.

После этого экс-супруга решила оспорить брачный договор и подала иск в России о признании его недействительным. Иск не был удовлетворен. В 2016 году Наталья предприняла еще одну попытку — инициировала процесс уже в Англии с целью получить от бизнесмена финансовую компенсацию: по российским и британским законам она имела право на 50% совместно нажитого имущества. В итоге сторонам удалось договориться полюбовно.

Как рассказывала сама Наталья Ротенберг, она согласилась получить недвижимость и имущество для личного пользования и отказалась от претензий на доли бывшего мужа в его предприятиях. Речь шла о четырех домах — в Великобритании, Франции, Италии и Германии, суммарная оценочная стоимость которых составляет $125 млн. «Он ни на что не претендовал, отдал все, что мы нажили за мой период. <…> Я очень хорошо отношусь к супругу и всегда ставлю его на пьедестал. Да храни его Бог!» — говорила Наталья в 2017 году.

Мировое соглашение между Аркадием и Натальей Ротенберг от 2016 года было зафиксировано Высоким судом Лондона. Но вскоре все изменилось — по словам Натальи, супруг решил нарушить договоренности и продолжил судебные процессы.

Захват на Ривьере

Аккаунт Натальи Ротенберг в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) соответствует образу светской львицы: фотографии в дорогих костюмах (в том числе собственного бренда), сопровождающиеся философскими размышлениями, сменяются изображениями спортсменок из Федерации гимнастики Армении и рассказами об их достижениях. Наталья, бывшая балерина, была назначена вице-президентом федерации в феврале 2022 года, но уже в конце марта ее попросили оставить пост. Есть у Натальи и политические амбиции: вместе с новым супругом, армянским бизнесменом и политиком Тиграном Арзаканцяном в марте этого года она объявила об основании партии «Сила Родины» («Уж Хайренянц»). От этой партии Наталья будет баллотироваться на выборах мэра Еревана, которые пройдут в сентябре 2023-го.

10 июня 2021 года в аккаунте Натальи появились видео-ролики, в которых несколько крепкого вида мужчин силой открывали ворота роскошного особняка. В своем посте она сообщила, что ​​на видео зафиксирован захват виллы Shoshana. По ее словам, наемники силой выгнали сотрудников с территории, избили охрану и управляющего, сломали камеры, выломали и поменяли замки и «устроили там базу». «Заказчиками являются крупные российские олигархи, которым не нравится моя активная деятельность», — добавила Наталья, не назвав конкретных имен.

Вилла Shoshana расположена на участке около 9000 кв. м почти у самого берега Средиземного моря. В 2011 году ее вместе с землей купила люксембургская компания Аркадия Ротенберга Lucasnel S.A. за €35 млн ($38 млн).

По словам Натальи Ротенберг, захват произошел, когда она покинула виллу. «Нападавшая сторона атаковала территорию со всех сторон, они перелезли через забор, сломали двери и вошли внутрь, стали угрожать охране и силой выставили их, нападавших было около 15 человек. Они поменяли замки и видеонаблюдение, до сих пор чужие люди остаются на территории. Но юристы скоро решат этот вопрос, и справедливость восторжествует», — говорит Наталья в разговоре с Forbes.

Это не первая попытка захвата — похожий инцидент произошел в 2019 году, но тогда ей удалось с помощью французских приставов заставить налетчиков уйти. Как сообщал телеканал France 3 TV, согласно мировому соглашению, заключенному Натальей с бывшим супругом и подтвержденному решением суда в Великобритании, 40% виллы принадлежит ей, а остальные 60% — их общей с Аркадием дочери. Решение английского суда также вступило в силу во Франции в 2020 году. Компания Аркадия Ротенберга SCI Villa Shoshana, управляющая недвижимостью, подала апелляцию на это решение, но в феврале 2021 года Апелляционный суд Англии и Уэльса ее отклонил.

SCI Villa Shoshana, с которой связалась французская газета Nice Matin, в июле 2021 года называла себя владельцем виллы. Бывшая жена миллиардера «живет в Армении и решила арендовать виллу, которая в настоящее время ей не принадлежит», говорила адвокат главы компании Софи Жонке французской газете.

На этом Аркадий Ротенберг не остановился: весной 2022-го его юристы подали в суд на Наталью Ротенберг, обвинив ее в клевете из-за видео о захвате виллы в TikTok и Instagram. Суд встал на сторону Натальи, приняв во внимание тот факт, что в ее постах не называлась фамилия Ротенберга и не упоминалась SCI Villa Shoshana.

Аналогичные случаи были…

… в Великобритании

Особняк Рибсден-Мэнор рядом с деревней Багшот в графстве Суррей был куплен в 2012 году за $44 млн компанией Ravendark Holdings (BVI). Дом площадью 2500 кв. м расположен на 2,4 га, рядом поле для гольфа Sunningdale. Здесь есть теннисный корт, 138-метровый бассейн, игровая комната, кинотеатр, современная кухня и винный погреб, помещение для персонала и подземный гараж на шесть лимузинов.

Аркадий Ротенберг пытался оспорить передачу дома Наталье в Апелляционном суде Великобритании в 2020 году. В иске утверждалось, что дом не принадлежал самому предпринимателю, поэтому не должен участвовать в разделе имущества экс-супругов. Формальным покупателем выступала Ravendark, владельцем компании указан Дмитрий Калантырский — бывший президент-председатель правления «СМП Банка», который принадлежал братьям Аркадию и Борису Ротенбергам. Но для покупки недвижимости Ravendark брала заем на £34,5 млн ($45,3 млн) от кипрской компании Olpon Investments, которую, как указано в документах, контролирует Аркадий Ротенберг. Судья Высокого суда Лондона в 2016 году постановил передать дом бывшей жене миллиардера, назвав соглашение о займе — «отвлекающим маневром», а «настоящим бенефициаром» объекта — Аркадия Ротенберга.

Попытки обжаловать это решение успехом не увенчались — его оставили в силе и в августе 2019 года, и в январе 2021-го. Но миллиардера это не остановило — он снова обжаловал решение, и в ноябре 2021 года коллегия из трех судей постановила, что право собственности Аркадия Ротенберга на имущество «еще не установлено должным образом» и назначила полное повторное слушание дела.

… в Италии

Ротенберги владели несколькими объектами недвижимости в Италии, в том числе двумя виллами на роскошном побережье Сардинии Коста-Смеральда, виллой и квартирой на юге Сардинии, виллой в городке Тарквиния на вершине холма, к северу от Рима, и 4-звездочным фешенебельным отелем Berg в центре Рима, недалеко от Испанской лестницы. Наталье по мировому соглашению должна была отойти одна из вилл на Сардинии.

Этими объектами Аркадий Ротенберг владел через ту же кипрскую компанию Olpon Investments Limited. В 2014 году итальянская недвижимость оценивалась в $40 млн. В сентябре того же года власти Италии заморозили эти активы после того, как ЕС ввел против него санкции. Ротенберг оспорил санкции в суде и добился их частичной отмены в ноябре 2016 года — Общий суд Европейского Союза признал необоснованными санкции, введенные в 2014 году, оставив в силе ограничения от 2015 года.

Аркадий по-прежнему является единственным акционером Olpon, следует из документов Кипрского реестра. Согласно итальянским документам о собственности, Аркадию по-прежнему принадлежит 50% Aurora 31 — компании, которая владеет роскошным отелем Berg (через Olpon Investments Limited). Остальные 50% принадлежат другой кипрской фирме Logotax Developments Limited, директор которой — его брат миллиардер Борис Ротенберг.

По словам источника, знакомого с ситуацией, из-за санкций против Ротенберга Наталья может сдавать виллу в аренду, но не может ее продать — в Италии ей нужно доказать правительству, что она не находится под санкциями и развод не был попыткой спасти активы.

«По приказу [суда] вилла должна быть оформлена на детей, но Ротенберг делает все возможное, чтобы удержать контроль над домом и, как говорится, ни себе, ни людям. Ведь он с 2014 года состоит под санкциями и не может посещать европейские дома», — говорит Наталья.

… в Германии

Вилла на улице Вильдентенштайг в районе Шмаргендорф на юго-западе Берлина, всего в нескольких метрах от Грюневальда. Объект был куплен в 2008 году дочерью Ротенберга Лилией за €1,8 млн — владельцем выступает компания Rotex, принадлежащая кипрской структуре, которая, как считается, контролируется бизнесменом. На звонке нет имени владельца и, по словам соседей, там никогда никто не жил, лишь изредка заглядывают садовник и домработница, писала Der Spiegel. Стоимость комплекса оценивалась тогда в €2,5 млн ($3 млн).

«Я строила этот дом с нуля, там родился мой сын, там до сих пор наши вещи. Мы решили в мировом соглашении, что этот дом должен принадлежать моему сыну, но Ротенберг опять тянет с процессом оформления и держит недвижимость под замком», — рассказывает Наталья.

По словам источника, знакомого с ситуацией, все девять лет с момента развода Наталье звонят представители бизнесмена с напоминаниями, что активы якобы принадлежат не ей.

«К сожалению, многие мужчины не умеют отпускать своих женщин и расставаться цивилизованно. В них кипит обида и желание наказать за то, что женщины выбирают свой путь. Судебные процессы длятся уже девять лет, и, по-моему, никто не собирается сдаваться. Та сторона надеется, что я устану и сдамся, я же борюсь за справедливость. Продолжение следует», — говорит Наталья.

Представитель Аркадия Ротенберга не ответил на запрос Forbes.

Анастасия Ляликова

Оригинал материала: “Форбс”