 

Марка VOLKSWAGEN представила на тизерах перед дебютом новый электрический седан ID. AERO

22.06.2022, 14:40, Разное
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Немецкий бренд Volkswagen поделился тизерами нового электрического седана под названием Volkswagen ID. AERO.

Автомобиль официально представят публике 27 июня. Отмечается, что новинка станет первым автомобилем немецкого бренда, который поступил на китайский рынок. Разработчиками применена улучшенная архитектура Volkswagen MEB. По опубликованным эскизам можно отметить более плавные линии кузова, а также улучшенные аэродинамические параметры.

Кроме того, во второй половине 2023 года новый немецкий электрокар появится в продаже на китайском рынке. В последующий период намерены начать поставки электрического седана Volkswagen ID. AERO на рынки Европы и США.



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