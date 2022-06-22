 

Тюнинг-ателье Alpina выпустило мощный дизельный лифтбек

22.06.2022, 14:40, Разное
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Известное тюнинг-ателье Alpina объявило о выходе модернизированной версии лифтбэка D4 S Gran Coupe 2023 модельного года.

Предложенный экземпляр обладает улучшенной динамикой разгона. Набор скорости до 100 км в час составит 5 секунд. Кроме того, выпущенный лифтбэк обладает умеренным расходом топлива около 7 литров на 100 километров пути. Что касается внешнего вида, то представленный экземпляр D4 S Gran Coupe 2023 полностью повторяет формы BMW 4-Series Gran Coupe.

Оригинальная модель представлена публике весной нынешнего года. Заявлено, что под капотом установлен бензиновый агрегат с мощностью 350 л.с. Кроме того, разработчики сохранили автоматическую коробку передач, а также предусмотрели систему полного привода.



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